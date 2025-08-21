augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsúztató

1 órája

Búcsú Látrányi Viktóriától

Címkék#Látrányi Viktória#búcsúztató#gyász

Augusztus tizenharmadikán fájdalmas veszteség érte Székesfehérvár közösségét: életének 45. évében elhunyt Látrányi Viktória, kiváló újságíró és kommunikációs szakember, a város kulturális életének meghatározó alakja.

Feol.hu

Négy éven át méltósággal viselt betegsége ellenére mindvégig töretlen akaraterővel és küzdeni tudással állt helyt, ám az elmúlt napokban az élet nagy próbája felülkerekedett rajta.

látrányi viktória
Látrányi Viktória
Forrás: ÖKK

Szakmai pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, mindig arra törekedve, hogy érdekes emberi sorsokat, hiteles történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek. Munkájával és személyiségével sokak szívében nyomott hagyott.

Látrányi Viktóriától augusztus 29-én, 15 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a Béla úti temetőben.

Forrás: Látrányi Viktória facebook oldala

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu