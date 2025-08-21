Búcsú Látrányi Viktóriától

Négy éven át méltósággal viselt betegsége ellenére mindvégig töretlen akaraterővel és küzdeni tudással állt helyt, ám az elmúlt napokban az élet nagy próbája felülkerekedett rajta.

Látrányi Viktória

Forrás: ÖKK

Szakmai pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, mindig arra törekedve, hogy érdekes emberi sorsokat, hiteles történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek. Munkájával és személyiségével sokak szívében nyomott hagyott.

Látrányi Viktóriától augusztus 29-én, 15 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a Béla úti temetőben.

Forrás: Látrányi Viktória facebook oldala

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.