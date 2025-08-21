2 órája
Búcsú Látrányi Viktóriától
Augusztus tizenharmadikán fájdalmas veszteség érte Székesfehérvár közösségét: életének 45. évében elhunyt Látrányi Viktória, kiváló újságíró és kommunikációs szakember, a város kulturális életének meghatározó alakja.
Négy éven át méltósággal viselt betegsége ellenére mindvégig töretlen akaraterővel és küzdeni tudással állt helyt, ám az elmúlt napokban az élet nagy próbája felülkerekedett rajta.
Szakmai pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, mindig arra törekedve, hogy érdekes emberi sorsokat, hiteles történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek. Munkájával és személyiségével sokak szívében nyomott hagyott.
Látrányi Viktóriától augusztus 29-én, 15 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a Béla úti temetőben.
Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.
Látrányi Vikivel a Balkánon, húsz évvel ezelőtt