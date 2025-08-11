augusztus 11., hétfő

Eseménydús hét

3 órája

Barátját vesztette el Korda György, halálos baleset vette el azt, aki az életmentésre esküdött

Az elmúlt hét is eseménydús volt. Beszámolhattunk sikeres NAV akcióról, csodálatos gyermekekről, de sajnos gyászhírek is beárnyékolták az elmúlt napokat.

Feol.hu

Az elmúlt napok híreit a gyász, a megható emberi sorsok és a meglepő fordulatok egyaránt áthatják. Korda György mély fájdalommal búcsúzik első feleségétől, Fejér vármegyében pedig tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal mentőtiszt és férje. Megható történetben ismerhetjük meg a rácalmási kislányt, aki minden orvosi ítélet ellenére élni akar, miközben a világháborús idők emlékei és a váratlanul korán felragyogó karácsonyi fények is színesítik a híreket.

gyuri bácsi
Korda György gyászol.
Forrás: feol archív

 

Korda György gyászol

Korda György és első felesége, Kovács Ibolya, hivatalosan több mint 20 évig voltak házasok. Korda György ma már barátként emlékezik vissza első feleségére, akit mély szeretettel és tisztelettel gyászol.

Már most egy kis hercegnő – megmutatta kislányukat Szoboszlai Dominik felesége

Már most egy kis igazi hercegnő. Szoboszlai Dominik kislányáról eddig nem közöltek fotót, most ezt Buzsik Borka törte meg.

Drámai részletek: Kiderült, kik haltak meg a Kisláng-Soponya közötti összekötőn

Sokkoló, ami pénteken este történt a Soponya-Kisláng összekötő úton. A rendőrség mindamellett, hogy megerősítette a halálos baleset tényét, ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban.

Sokkoló felvételek: Fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét a tragikus balesetben (videó)

A péntek esti Kisláng és Soponya közötti balesetben egy fiatal házaspár vesztette életét. Az áldozatok egy 30 éves mentőtiszt, Barbara, és vele utazó 32 éves férje.

Pilóták és rakétások szelleme kísért a reptéren (galéria, videó)

A világháborús időket és a hosszú felkészülést idéztük fel fényképezőgépünk segítségével a FEOL olvasóinak.

„Soha nem fog hazamenni": a kislány, aki megcáfolta az orvosi ítéletet és élni akar

Vannak gyerekek, akik nemcsak megszületnek, hanem nap mint nap újraszületnek. Kovács Léna Gabriella pontosan ilyen gyermek. Egy rácalmási kislány története, akinek minden nap egy újabb küzdelem, de minden apró fejlődés hatalmas győzelem.

Elképesztő fogás: 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  sajtótájékoztatón bejelentette be, hogy hajtóvadászatot indít az illegális cigarettagyártással és -kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek ellen. A NAV által közölt eredmények önmagukért beszélnek: több mint 19,5 millió szál hamis cigarettát, közel 8 tonna dohányt és 18,5 ezer Elfbart is találtak a nyári időszakban. A legnagyobb fogás Pest és Fejér vármegyéhez kapcsolódik.

Ez nem vicc! Az egyik fehérvári üzletben már kipakolták a karácsonyi díszeket

Fehérváron idén a karácsony már jóval a szokásosnál előbb köszönt be – legalábbis, ha az egyik helyi üzlet kínálatát nézzük. Bár a naptár még augusztus elejét mutatja, a boltban már teljes pompájában ragyog a karácsony.

 

