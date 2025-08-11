Barátját vesztette el Korda György, halálos baleset vette el azt, aki az életmentésre esküdött

Az elmúlt napok híreit a gyász, a megható emberi sorsok és a meglepő fordulatok egyaránt áthatják. Korda György mély fájdalommal búcsúzik első feleségétől, Fejér vármegyében pedig tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal mentőtiszt és férje. Megható történetben ismerhetjük meg a rácalmási kislányt, aki minden orvosi ítélet ellenére élni akar, miközben a világháborús idők emlékei és a váratlanul korán felragyogó karácsonyi fények is színesítik a híreket.

Korda György gyászol

Korda György és első felesége, Kovács Ibolya, hivatalosan több mint 20 évig voltak házasok. Korda György ma már barátként emlékezik vissza első feleségére, akit mély szeretettel és tisztelettel gyászol.