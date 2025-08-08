augusztus 8., péntek

László névnap

19°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

49 perce

Tanszergyűjtés a stadionban is – a Videoton is csatlakozott a kezdeményezéshez

Címkék#Videoton#Dr Cser-Palkovics András#Gondtalan Sulikezdés#tanév

Újabb fontos helyszínnel bővült a Gondtalan Sulikezdés akció: a város polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a Videoton is csatlakozott a tanszergyűjtéshez. A stadionnál is le lehet adni az adományokat – akár a hétvégi meccs előtt is.

Feol.hu

A kilencedik alkalommal meghirdetett Gondtalan Sulikezdés akció idén is azzal a céllal indult el, hogy megkönnyítse a rászoruló családok számára az iskolakezdést. Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop közös kezdeményezéséhez egyre többen csatlakoznak – most már a Videoton FC is.

gondtalan sulikezdés
Gondtalan Sulikezdés akció a stadionban is.
Forrás: Cser-Palkovics András közösségi oldala

Fehérvár polgármestere is felhívta a figyelmet a Gondtalan Sulikezdés akcióra

Dr. Cser-Palkovics András a közösségi médiában tett közzé felhívást, amelyben arra kéri a fehérváriakat, hogy aki teheti, járuljon hozzá a tanszergyűjtés sikeréhez. Mint írta, már a legapróbb felajánlás is nagy segítséget jelenthet, hiszen minden ceruza, tolltartó, füzet és iskolatáska számít.

Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ idén is elindította a Next Stoppal közös, Gondtalan Sulikezdés akcióját, hogy minél több diák kezdhesse tanszerekkel teli táskával az új tanévet

 – olvasható a polgármester bejegyzésében.

A gyűjtés fő helyszíne továbbra is a Next Stop Bevásárlóközpont, ahol naponta 10 és 18 óra között várják az adományokat. Az újdonság azonban az, hogy augusztus 13-áig ezúttal hosszabb ideig lehet adakozni, ráadásul most már a stadion is csatlakozott a helyszínek sorához – így a hétvégi mérkőzés előtt is lehetőség nyílik a felajánlások leadására.

Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója korábban elmondta: az áruház idén is megduplázza az összegyűjtött adományokat. Tisztl Henrik, az Alba Bástya intézményvezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanszereken túl a használt, de jó állapotú iskolatáskák, tornazsákok, uzsonnás dobozok is nagy segítséget jelentenek.

Mészáros Attila alpolgármester a kezdeményezés kapcsán kiemelte: az iskolakezdés jelentős anyagi terhet ró sok családra, ezért is fontos az ilyen közösségi összefogás. Az önkormányzat és a civil szereplők együttműködése, valamint a helyi cégek – mint a Videoton – részvétele különösen értékes támogatást nyújt a rászorulóknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu