Tanszergyűjtés a stadionban is – a Videoton is csatlakozott a kezdeményezéshez

A kilencedik alkalommal meghirdetett Gondtalan Sulikezdés akció idén is azzal a céllal indult el, hogy megkönnyítse a rászoruló családok számára az iskolakezdést. Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop közös kezdeményezéséhez egyre többen csatlakoznak – most már a Videoton FC is.

Gondtalan Sulikezdés akció a stadionban is.

Forrás: Cser-Palkovics András közösségi oldala

Fehérvár polgármestere is felhívta a figyelmet a Gondtalan Sulikezdés akcióra

Dr. Cser-Palkovics András a közösségi médiában tett közzé felhívást, amelyben arra kéri a fehérváriakat, hogy aki teheti, járuljon hozzá a tanszergyűjtés sikeréhez. Mint írta, már a legapróbb felajánlás is nagy segítséget jelenthet, hiszen minden ceruza, tolltartó, füzet és iskolatáska számít.

Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ idén is elindította a Next Stoppal közös, Gondtalan Sulikezdés akcióját, hogy minél több diák kezdhesse tanszerekkel teli táskával az új tanévet

– olvasható a polgármester bejegyzésében.

A gyűjtés fő helyszíne továbbra is a Next Stop Bevásárlóközpont, ahol naponta 10 és 18 óra között várják az adományokat. Az újdonság azonban az, hogy augusztus 13-áig ezúttal hosszabb ideig lehet adakozni, ráadásul most már a stadion is csatlakozott a helyszínek sorához – így a hétvégi mérkőzés előtt is lehetőség nyílik a felajánlások leadására.

Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója korábban elmondta: az áruház idén is megduplázza az összegyűjtött adományokat. Tisztl Henrik, az Alba Bástya intézményvezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanszereken túl a használt, de jó állapotú iskolatáskák, tornazsákok, uzsonnás dobozok is nagy segítséget jelentenek.

Mészáros Attila alpolgármester a kezdeményezés kapcsán kiemelte: az iskolakezdés jelentős anyagi terhet ró sok családra, ezért is fontos az ilyen közösségi összefogás. Az önkormányzat és a civil szereplők együttműködése, valamint a helyi cégek – mint a Videoton – részvétele különösen értékes támogatást nyújt a rászorulóknak.