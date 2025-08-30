augusztus 30., szombat

Flashmob

48 perce

Gólyatánc a vasútállomáson (videó)

Címkék#Teleki Blanka Gimnáziumban#gólyatábora#gólyatánc

Fontos eseményen vannak túl a kilencediket A Teleki Blanka Gimnáziumban megkezdő diákok. A gólyák, a végzősök, valamint dökösök együtt perdültek táncra a székesfehérvári vasútállomáson, hogy méltóan zárják le az idei gólyatáborukat.

Feol.hu
Gólyatánc a vasútállomáson (videó)

Gólyatáncra lehettek figyelmesek az utasok

Forrás: Shutterstock

Az idei évben is remeg hangulatban és létszámmal zajlott a Teleki Blanka Gimnázium hagyományos gólyatábora, melynek zárásaként perdültek táncra a vasútállomáson a fiatalok.

gólyatánc
Gólyatáncra lehettek figyelmesek az utasok
Forrás:  Shutterstock

Facebook bejegyzésükben meg is osztották ezeket a pillanatokat:

 

