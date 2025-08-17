augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatmentés

1 órája

Szívszorító látvány, ahogy a gólyák az életükért küzdenek – ezért kerülnek most bajba

Címkék#láda#gólya#edény

Több védett madár került súlyos helyzetbe a hétvégén, amikor nem tudtak kijutni egy csúszós víztározóból. Az állatmentők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a gólyákat.

Feol.hu

Súlyos veszélybe kerültek a gólyák egy Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén: a madarak közül több is a hatalmas, fekete fóliával kibélelt víztározókban rekedt, ahonnan önállóan nem tudtak kimenekülni. Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány beszámolója szerint a pusztazámori helyszínre a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei irányításával érkeztek, hogy segítsenek a bajba jutott madarakon.

gólyák
Életveszélybe sodródtak a gólyák, állatvédők siettek a segítségükre
Fotó: képernyőfotó a videóból

Mint videójukból és beszámolójukból kiderül, a tározók vizét a nagy melegben algásodás és bűz jellemzi, a fóliás oldalak pedig annyira csúszósak, hogy az állatok könnyen megfulladhatnak, ha egyszer belecsúsznak. A lerakó környékén ugyan bőséges a táplálék – egerek, békák, patkányok –, de biztonságos ivóvízforrás hiányában a gólyák kénytelenek a veszélyes pocsolyákból inni.

Ivóvíz nélkül maradtak a gólyák a forróságban

Az alapítvány most arra kér mindenkit, hogy aki tud, ajánljon fel erős műanyag ládákat, kagylómedencéket, hordókat vagy bármilyen víztárolásra alkalmas edényeket, hogy biztonságos itatóhelyeket alakíthassanak ki a környéken. Erre nemcsak a gólyáknak, de más madaraknak és vadaknak is nagy szüksége van az aszályos időszakban

A gólyák védett madarak, sok gyűrűzött példány van a térségben. Az életük azon múlik, hogy időben tudunk-e segíteni

– hangsúlyozták a civil állatmentők, akik adományokat is gyűjtenek a mentésekhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu