Gólyagyűrűzés 1 órája

Több mint száz gólyafiókát jelöltek meg a vármegyében

Több mint ezer fióka kapott egyedi azonosítót idén országszerte. A programban többek között Fejér vármegye is kiemelkedett, ahol a gólyaállomány több településen is növekedett, sok fészekben háromnál is több fiókát neveltek fel.

A 2025-ös fehér gólya gyűrűzés időszaka lezárult: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a nemzetipark-igazgatóságok összefogásával több mint 1800 fiókát láttak el egyedi azonosítóval. A kék színű gyűrűk révén nemcsak a madarak vándorlási útvonala, hanem viselkedése és életkora is követhetővé válik – ez fontos eszköz a faj védelmében – számol be cikkében társoldalunk a veol. Ezernél is több gólya fióka kapott gyűrűt az idén.

Forrás: veol.hu (Nagy Lajos) Gólyafiókák Fejérben: 114 gyűrű került a lábakra Az E.ON szolgáltatási területén különösen sok fióka született: Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegye is az élmezőnyben végzett. Fejérben 25 településen 38 fészekben összesen 114 fiókát gyűrűztek meg, így fészkenként átlagosan három fióka nevelkedett. A vármegye több településén – például Bakonycsernyén, Csákváron vagy Gárdonyban – négyfiókás fészkeket is regisztráltak.

Az országos akció egyik célja a közösség bevonása is volt: több mint 12 ezer érdeklődő vett részt a program eseményein. Emellett a szakemberek a fészkek megtisztítására is figyelmet fordítottak – sok helyen bálamadzagokat távolítottak el, amelyek veszélyt jelenthettek a fiókákra. További részletek, képgaléria és videó ide kattintva érhető el.

