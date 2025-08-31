Géza úr, az ország legismertebb macskája Fejérben járt

A történetük igazi ereje nem csupán abban rejlik, hogy egy cica utazásairól és kalandjairól szólnak a közösségi bejegyzések, hanem abban, hogy Géza úr társa, József saját életét is gyökeresen átformálta. Egykori szenvedélybetegként a macska társasága adott új célt és erőt neki – a káosz helyét fokozatosan átvette a rend, a szeretet és a kötődés − számolt be róla a duol.hu.

Géza úr, a macska örömmel fogadta a rajongóit

Fotó: Fekete Györgyi / duol.hu

Egyik kötődést cseréltem le a másikra. Ő nem rombolt, hanem gyógyított

– vallotta József a duol.hu-nak.

Rajongók és kritikusok

Dunaújvárosban már a vasútállomáson rajongók várták őket, sokan messziről érkeztek csak azért, hogy személyesen találkozhassanak a különleges párossal. Voltak, akik szerint ez a találkozás nem csupán élmény, hanem támogatás is egy olyan embernek, aki macskája segítségével állt talpra.

Ugyanakkor nem mindenki tekint lelkesedéssel az országjárásra: támadások és vádak is érték Józsefet, de a duol.hu beszámolója szerint segítői és követői rendre kiállnak mellette, hangsúlyozva, hogy cicáit mindig a legjobbal látja el, sokszor saját szükségletei elé helyezve az állatokat.

Új cél: a tenger látványa

Az elmúlt években együtt utaztak már libegőn, hőlégballonban és hajóval is, a nagy álom pedig az, hogy Géza úr egyszer a tengert is láthassa. „Ha menni kell, együtt megyünk. Ez a Marsall-terv. Addig minden nap ajándék” – fogalmazott a gazda.

A történet, amely elsőre talán csak egy macska különleges kalandjának tűnhet, valójában egy emberi sors újrakezdéséről szól. Nem véletlen, hogy Dunaújváros után máshol is sokan szívesen látnák viszont Géza urat és gazdáját – hiszen példájuk arra emlékeztet, hogy a legszorosabb kötelékek sokszor négylábú társainkkal születnek meg.

További részletek a duol.hu cikkében olvashatók.