augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy cica, aki életeket formál

43 perce

Géza úr, az ország legismertebb macskája Fejérben járt

Címkék#Vadócz Géza#cica#társ

Nem zenész, nem politikus, hanem egy macska érkezése kavarta fel a hétvégi közéletet Dunaújvárosban. A duol.hu beszámolója szerint szombaton a város utcáin tűnt fel Vadócz Géza úr, az ország legismertebb cicája, aki gazdájával, Édelmayer Józseffel együtt látogatott el a településre. A különös páros nem először járja az országot, s történetük már hosszú ideje inspirálja követőik sokaságát.

Feol.hu

A történetük igazi ereje nem csupán abban rejlik, hogy egy cica utazásairól és kalandjairól szólnak a közösségi bejegyzések, hanem abban, hogy Géza úr társa, József saját életét is gyökeresen átformálta. Egykori szenvedélybetegként a macska társasága adott új célt és erőt neki – a káosz helyét fokozatosan átvette a rend, a szeretet és a kötődés − számolt be róla a duol.hu.

Géza úr, a macska örömmel fogadta a rajongóit
Fotó: Fekete Györgyi / duol.hu

Egyik kötődést cseréltem le a másikra. Ő nem rombolt, hanem gyógyított

– vallotta József a duol.hu-nak.

Rajongók és kritikusok

Dunaújvárosban már a vasútállomáson rajongók várták őket, sokan messziről érkeztek csak azért, hogy személyesen találkozhassanak a különleges párossal. Voltak, akik szerint ez a találkozás nem csupán élmény, hanem támogatás is egy olyan embernek, aki macskája segítségével állt talpra.

Ugyanakkor nem mindenki tekint lelkesedéssel az országjárásra: támadások és vádak is érték Józsefet, de a duol.hu beszámolója szerint segítői és követői rendre kiállnak mellette, hangsúlyozva, hogy cicáit mindig a legjobbal látja el, sokszor saját szükségletei elé helyezve az állatokat.

Új cél: a tenger látványa

Az elmúlt években együtt utaztak már libegőn, hőlégballonban és hajóval is, a nagy álom pedig az, hogy Géza úr egyszer a tengert is láthassa. „Ha menni kell, együtt megyünk. Ez a Marsall-terv. Addig minden nap ajándék” – fogalmazott a gazda.

A történet, amely elsőre talán csak egy macska különleges kalandjának tűnhet, valójában egy emberi sors újrakezdéséről szól. Nem véletlen, hogy Dunaújváros után máshol is sokan szívesen látnák viszont Géza urat és gazdáját – hiszen példájuk arra emlékeztet, hogy a legszorosabb kötelékek sokszor négylábú társainkkal születnek meg.

További részletek a duol.hu cikkében olvashatók.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu