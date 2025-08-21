augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sn Fesztivál

34 perce

Gáspár Laci fantasztikusan érezte magát

Címkék#Peter Srámek#koncert#Sn Fesztivál#Gáspár Laci

A nemzeti ünnepen a Városháza téren is program várta a közönséget az Sn Fesztivál szervezésében Dunaújvárosban. Az fesztiválon többek között Gáspár Laci is fellépett nem kis tömeg előtt.

Feol.hu

Augusztus 20-án több helyszínen zajlottak a programok Dunaújvárosban a Sn Fesztivál keretein belül.  A  három napos ingyenes fesztiválon, szombaton és vasárnap már számos programmal várták az érdeklődőket. A továbbiakban nem kisebb nevek léptek színpadra, mint Peter Srámek, aki miatt vasárnap, szerdán pedig Gáspár Laci koncertje miatt telt meg a főtér.

Gáspár Laci
Gáspár Laci a dunaújvárosi koncertjén

Gáspár Laci koncertjén nagyszerű volt a hangulat

A fellépés nagyszerű hangulatban telt, melyről a duol.hu is beszámolt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu