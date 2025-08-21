Gáspár Laci fantasztikusan érezte magát

Augusztus 20-án több helyszínen zajlottak a programok Dunaújvárosban a Sn Fesztivál keretein belül. A három napos ingyenes fesztiválon, szombaton és vasárnap már számos programmal várták az érdeklődőket. A továbbiakban nem kisebb nevek léptek színpadra, mint Peter Srámek, aki miatt vasárnap, szerdán pedig Gáspár Laci koncertje miatt telt meg a főtér.

Gáspár Laci a dunaújvárosi koncertjén

Gáspár Laci koncertjén nagyszerű volt a hangulat

A fellépés nagyszerű hangulatban telt, melyről a duol.hu is beszámolt.