Garantáltan a nap legkedvesebb képe: Nudli, a menyétkölyök

Tündéri felvételeket osztott meg egy elárvult menyétről a Sóstó Vadvédelmi Központ. Az apró teremtés a Nudli nevet kapta.

Forrás: Sóstó Vadvédelmi Központ

„Nevelése nem könnyű feladat, igen komoly odafigyelést igényel és ebben a korban éjszaka is kelni kell hozzá. Ez a kis védett ragadozó gyakorlatilag bárhol előfordul hazánkban. A táplálékláncban fontos szerepet tölt be, emiatt nem szabad elpusztítani” – írja bejegyzésében a központ.

A képeken jól látszik: a menyétkölyök olyan apró, hogy egy fél tenyérben is bőven elfér.



