augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

23°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A fotózás szeretete

1 órája

Olvasóink megmutatták a legszebb fotóikat – több mint száz csodás pillanat érkezett

Címkék#fotózás#emlék#kamera#öröm

Facebook oldalunkon tettük fel a kérdést: „Megmutatod a legszebb fotódat?” – olvasóink pedig nem is késlekedtek a válasszal. Már az első órákban záporoztak a hozzászólások, a nap végére pedig több mint száz fénykép érkezett, amelyek mind arról tanúskodnak, hogy a fényképezés ma már igazi mindennapi örömforrás.

Feol.hu

A beküldött fotók között akadt minden, amit csak a kamera – legyen az telefon vagy fényképezőgép – rögzíteni tud: festői tájképek, színpompás naplementék és hajnalok, mosolygós házi kedvencek, szívünknek kedves sportpillanatok, valamint a vármegye nevezetességei, amelyekre méltán büszkék lehetünk. A fotózás öröme ma már bárki számára elérhető.

fotózás
A fotózás szeretete.
Fotó: Kiss Gergő

A fotózás öröme összeköt 

A közös bennük az, hogy mindegyik kép egy-egy személyes pillanatot, megőrzött emléket mesél el – pontosan azt, amitől a fotózás már több mint 180 éve különleges. Ma már nem szükséges profi felszerelés ahhoz, hogy valaki gyönyörű felvételeket készítsen: egy jól elkapott pillanat, egy különleges fény vagy egy szeretett téma is elég ahhoz, hogy maradandó legyen az eredmény.

Olvasóink bebizonyították, hogy Magyarország tele van szépségekkel – és még annál is több kreatív szemmel, akik képesek ezeket megmutatni. A szerkesztőségünkben örömmel néztük végig a beérkező képeket, és szívből köszönjük, hogy ennyien megosztották velünk a számukra legkedvesebb felvételeket.

Olvasóink kedvenc fotói

Fotók: Olvasóinktól
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu