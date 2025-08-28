1 órája
Olvasóink megmutatták a legszebb fotóikat – több mint száz csodás pillanat érkezett
Facebook oldalunkon tettük fel a kérdést: „Megmutatod a legszebb fotódat?” – olvasóink pedig nem is késlekedtek a válasszal. Már az első órákban záporoztak a hozzászólások, a nap végére pedig több mint száz fénykép érkezett, amelyek mind arról tanúskodnak, hogy a fényképezés ma már igazi mindennapi örömforrás.
A beküldött fotók között akadt minden, amit csak a kamera – legyen az telefon vagy fényképezőgép – rögzíteni tud: festői tájképek, színpompás naplementék és hajnalok, mosolygós házi kedvencek, szívünknek kedves sportpillanatok, valamint a vármegye nevezetességei, amelyekre méltán büszkék lehetünk. A fotózás öröme ma már bárki számára elérhető.
A fotózás öröme összeköt
A közös bennük az, hogy mindegyik kép egy-egy személyes pillanatot, megőrzött emléket mesél el – pontosan azt, amitől a fotózás már több mint 180 éve különleges. Ma már nem szükséges profi felszerelés ahhoz, hogy valaki gyönyörű felvételeket készítsen: egy jól elkapott pillanat, egy különleges fény vagy egy szeretett téma is elég ahhoz, hogy maradandó legyen az eredmény.
A pillanatok megőrzésének művészete – archív képek a múltból
Olvasóink bebizonyították, hogy Magyarország tele van szépségekkel – és még annál is több kreatív szemmel, akik képesek ezeket megmutatni. A szerkesztőségünkben örömmel néztük végig a beérkező képeket, és szívből köszönjük, hogy ennyien megosztották velünk a számukra legkedvesebb felvételeket.