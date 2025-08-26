A pillanatok megőrzésének művészete – archív képek a múltból

A Fejér Megyei Hírlap archívumából válogatott 12 fekete-fehér felvétel jól mutatja, hogyan dolgoztak régen az amatőr fotósok. A nehézkes gépek, a hosszas előkészületek és az előhívás izgalma mind-mind hozzátartoztak a fényképezés öröméhez. A régi képeken megjelenő ünnepi pillanatok, kirándulások és családi együttlétek egyszerre nosztalgikusak és tanulságosak: rávilágítanak arra, hogy a fotózás sosem csupán technikai kérdés volt, hanem mindig is az emlékek megőrzésének eszköze.

Fotózás a múltban.

Forrás: FMH Archív

A fotózás művészete

Ma már egészen más a helyzet. Az okostelefonok kamerái elképesztő minőségben képesek rögzíteni a világot, és sokszor elérik vagy akár meg is haladják a régi profi fényképezőgépek szintjét. Egyetlen érintéssel készülhet olyan felvétel, amelyet évekkel korábban csak hosszas előkészítés után lehetett megvalósítani. A fotózás napja így nemcsak a múlt tiszteletéről szól, hanem arról is, hogy mennyire hétköznapivá vált ma már a pillanatok megörökítése.