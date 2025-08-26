1 órája
A pillanatok megőrzésének művészete – archív képek a múltból
Augusztus 19-én világszerte a fotózás napját ünnepeltük – azt a csodát, amely több mint másfél évszázada lehetővé teszi számunkra, hogy megőrizzük a pillanatokat, az arcokat, a hangulatokat. A fényképezés története hosszú út: a kezdeti, időigényes eljárásoktól a digitális korszakig ível, amikor már bárki a zsebében hordhatja a saját „fényképezőgépét”.
A Fejér Megyei Hírlap archívumából válogatott 12 fekete-fehér felvétel jól mutatja, hogyan dolgoztak régen az amatőr fotósok. A nehézkes gépek, a hosszas előkészületek és az előhívás izgalma mind-mind hozzátartoztak a fényképezés öröméhez. A régi képeken megjelenő ünnepi pillanatok, kirándulások és családi együttlétek egyszerre nosztalgikusak és tanulságosak: rávilágítanak arra, hogy a fotózás sosem csupán technikai kérdés volt, hanem mindig is az emlékek megőrzésének eszköze.
A fotózás művészete
Ma már egészen más a helyzet. Az okostelefonok kamerái elképesztő minőségben képesek rögzíteni a világot, és sokszor elérik vagy akár meg is haladják a régi profi fényképezőgépek szintjét. Egyetlen érintéssel készülhet olyan felvétel, amelyet évekkel korábban csak hosszas előkészítés után lehetett megvalósítani. A fotózás napja így nemcsak a múlt tiszteletéről szól, hanem arról is, hogy mennyire hétköznapivá vált ma már a pillanatok megörökítése.
Fotósok a múltbanFotók: FMH Archívum
A fénykép azonban továbbra is több, mint kép a kijelzőn: történetet mesél, érzelmeket közvetít, és maradandóvá teszi a múló időt.
Most pedig gyönyörködhetünk a jelen kor szépségeiben, Facebook posztunkban arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk kedvenc fényképüket.
