augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotózás

1 órája

A pillanatok megőrzésének művészete – archív képek a múltból

Címkék#pillanat#fotózás#fénykép

Augusztus 19-én világszerte a fotózás napját ünnepeltük – azt a csodát, amely több mint másfél évszázada lehetővé teszi számunkra, hogy megőrizzük a pillanatokat, az arcokat, a hangulatokat. A fényképezés története hosszú út: a kezdeti, időigényes eljárásoktól a digitális korszakig ível, amikor már bárki a zsebében hordhatja a saját „fényképezőgépét”.

Feol.hu

A Fejér Megyei Hírlap archívumából válogatott 12 fekete-fehér felvétel jól mutatja, hogyan dolgoztak régen az amatőr fotósok. A nehézkes gépek, a hosszas előkészületek és az előhívás izgalma mind-mind hozzátartoztak a fényképezés öröméhez. A régi képeken megjelenő ünnepi pillanatok, kirándulások és családi együttlétek egyszerre nosztalgikusak és tanulságosak: rávilágítanak arra, hogy a fotózás sosem csupán technikai kérdés volt, hanem mindig is az emlékek megőrzésének eszköze.

fotózás
Fotózás a múltban.
Forrás: FMH Archív

A fotózás művészete

Ma már egészen más a helyzet. Az okostelefonok kamerái elképesztő minőségben képesek rögzíteni a világot, és sokszor elérik vagy akár meg is haladják a régi profi fényképezőgépek szintjét. Egyetlen érintéssel készülhet olyan felvétel, amelyet évekkel korábban csak hosszas előkészítés után lehetett megvalósítani. A fotózás napja így nemcsak a múlt tiszteletéről szól, hanem arról is, hogy mennyire hétköznapivá vált ma már a pillanatok megörökítése.

Fotósok a múltban

Fotók: FMH Archívum

A fénykép azonban továbbra is több, mint kép a kijelzőn: történetet mesél, érzelmeket közvetít, és maradandóvá teszi a múló időt.

Most pedig gyönyörködhetünk a jelen kor szépségeiben, Facebook posztunkban arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk kedvenc fényképüket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu