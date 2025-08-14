Forgalomkorlátozás jön a Berényi úton – indul a gázvezetékcsere

Az E.ON tájékoztatása szerint a kivitelezés 2025. augusztus 15-én indul, és várhatóan augusztus 31-ig tart.

A beruházás részeként az érintett szakaszon a jelenleg üzemelő gázvezetéket korszerűbb, biztonságosabb műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó-vezetékre cserélik. A munkálatok során az útburkolatot is meg kell bontani, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani.

Augusztus 18–29. között a Berényi út Kisteleki és Álmos vezér utca közötti szakaszán félpályás útlezárás, jelzőlámpás forgalomirányítás, valamint sebesség- és forgalomkorlátozás lép életbe. A kerékpárút forgalma is korlátozott lesz: a biciklisek ebben az időszakban a gyalogosokkal együtt, kerékpárjukat tolva haladhatnak át az érintett 30 méteres szakaszon.

A földgázszolgáltatás a munkálatok teljes ideje alatt zavartalan marad, az érintett ingatlanok megközelíthetősége biztosított lesz. A kivitelezés befejezését követően az útburkolat teljes újjáépítése után adják vissza a forgalomnak az érintett szakaszt.

Az E.ON kéri a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét a munkaterület közelében, és hangsúlyozza: a gázrekonstrukciós beruházások célja az ellátásbiztonság növelése és a megbízható gázszolgáltatás hosszú távú biztosítása.