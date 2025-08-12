Forgalomkorlátozások és pótlóbuszok az Új Csóri úti vasúti átjárónál

Az Új Csóri úti vasúti átjárót az alábbi időszakokban részlegesen lezárják, illetve sávszűkítés lesz érvényben, tájékoztatott az ÖKK Székesfehérvár és a MÁV Zrt. Forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést!

Forgalomkorlátozás a munkálatok miatt! Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A forgalomkorlátozás részletei:

2025. augusztus 10. (vasárnap) 22:00 órától augusztus 16. (szombat) 07:00 óráig

2025. augusztus 22. (péntek) 21:45 órától augusztus 23. (szombat) 06:00 óráig

2025. augusztus 29. (péntek) 21:45 órától augusztus 30. (szombat) 06:00 óráig

Ezen időszakokban a négysávos úton irányonként csupán egy-egy sáv lesz járható, és a forgalmat ideiglenes vasúti átjárón vezetik át. Emellett egy kiépített terelőút is elérhető az átjáró közvetlen közelében, melyet táblák jeleznek.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A munkavégzés ideje alatt torlódásokra és lassabb haladásra lehet számítani, ezért a közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választani, például a Farkasvermi úti átjáró, vagy a 7-es, illetve 8-as főút irányába. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel való közlekedést kérnek az illetékesek.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vasúti közlekedés: pótlóbuszok az S150-es vonatok helyett

A vasútvonalon 2025. augusztus 11. és 14. között vágányzári munkák zajlanak, ezért az S150-es vonatok nem közlekednek a Székesfehérvár–Komárom szakaszon. Helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A buszok közlekedése a következők szerint módosul:

Székesfehérvárról a pótlóbuszok 23–26 perccel korábban indulnak, és Komáromba néhány perccel korábban érkeznek.

Komáromból a buszok néhány perccel később indulnak, és Székesfehérvárra körülbelül 25 perccel később érkeznek a megszokottnál.

A pótlóbuszok nem állnak meg Szőny-Déli állomásnál.

Az érintett megállóhelyek: Moha, Bodajk, Mór, Bakonysárkány, Kisbér, Nagyigmánd-Bábolna.

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Egyéb munkálatok a térségben

A felújítási munkák keretében a vasútvonal mentén veszélyes fák kivágását, valamint a székesfehérvári Új Csóri úti vasúti átjáró teljes átépítését is elvégzik. A munkálatok célja a vasúti és közúti közlekedés biztonságának és megbízhatóságának növelése.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tájékoztatás és további információk

A MÁV és az illetékes hatóságok a közlekedők türelmét kérik a munkálatok idejére, valamint arra kérik az érintetteket, hogy utazás előtt tájékozódjanak a menetrendekről, illetve időben induljanak útnak. További információk a MÁV hivatalos honlapján, illetve a Menetrendek.hu oldalon érhetők el.

