Forgalmi rend változás

4 órája

A polgármester elmondta, hogy miért volt szükség az új forgalmi rend bevezetésére

Címkék#forgalmi rend#lepsény#polgármester

Közlekedésbiztonsági szempont indokolta Lepsényben a nemrég bevezetett új forgalmi rendet.

Déri Brenda


Megváltozott a forgalmi rend Lepsény egyes részein

Fotó: Elekes Gergő / Archív

Ahogy arról a szerdai napon beszámoltunk, megváltozott a forgalmi rend Lepsény több utcájában: STOP táblát helyeztek ki az Ady Endre utca felől a Vasút utca irányába, a Posta köz felől a Posta utca irányába és a Deák Ferenc utca felől a Posta utca irányába. Emellett "Elsőbbségadás kötelező!" táblákat helyeztek el a Rákóczi utca–Széchenyi utca kereszteződésében.



Fotó: Elekes Gergő / Archív

Az új forgalmi renddel egyértelműbbé váltak a forgalmi helyzetek

Az új forgalmi rend kapcsán a feol.hu megkeresésére Salamon Béla polgármester elmondta: ugyan szerencsére balesetek az érintett útszakaszokon nem történtek, de a változtatások egyértelműbb forgalmi helyzetet teremtettek. 

Az új forgalmi rend bevezetését rendőrhatósági és közlekedéstervezői egyeztetés előzte meg – tette hozzá.


 

 

