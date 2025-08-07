A polgármester elmondta, hogy miért volt szükség az új forgalmi rend bevezetésére

Ahogy arról a szerdai napon beszámoltunk, megváltozott a forgalmi rend Lepsény több utcájában: STOP táblát helyeztek ki az Ady Endre utca felől a Vasút utca irányába, a Posta köz felől a Posta utca irányába és a Deák Ferenc utca felől a Posta utca irányába. Emellett "Elsőbbségadás kötelező!" táblákat helyeztek el a Rákóczi utca–Széchenyi utca kereszteződésében.

Megváltozott a forgalmi rend Lepsény egyes részein

Fotó: Elekes Gergő / Archív

Az új forgalmi renddel egyértelműbbé váltak a forgalmi helyzetek

Az új forgalmi rend kapcsán a feol.hu megkeresésére Salamon Béla polgármester elmondta: ugyan szerencsére balesetek az érintett útszakaszokon nem történtek, de a változtatások egyértelműbb forgalmi helyzetet teremtettek.

Az új forgalmi rend bevezetését rendőrhatósági és közlekedéstervezői egyeztetés előzte meg – tette hozzá.



