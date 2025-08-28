augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Forgalmi rend változás lépett életbe a településen

Címkék#változás#forgalmi rend#tájékoztató

Mezőszilason, a Zárda utca alsó szakaszán ideiglenes forgalmi rend változás lépett életbe.

Déri Brenda

A 64-es főút csatlakozásától a Németh László utca kereszteződésig ideiglenes forgalmi rend változás lépett életbe augusztus 28-tól. A változás várhatóan az óvoda fejlesztésének befejezéséig tart, azaz 2026. január 31-ig – tájékoztatja a lakosságot közösségi oldalán az önkormányzat.

A közleményben Steidl János polgármester azt is leírta, hogy a forgalmi rend megváltoztatására azért volt szükség, hogy az óvodát érintő munkálatok ideje alatt továbbra is biztonságos legyen a közlekedés. A továbbikban pedig azt is részletezi, hogy az érintett útszakasz csak a Németh László utca felől megközelíthető, a 64-es főút felől tilos – kivétel a Coop parkolót használók – a behajtás.


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu