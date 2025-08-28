Forgalmi rend változás lépett életbe a településen

A 64-es főút csatlakozásától a Németh László utca kereszteződésig ideiglenes forgalmi rend változás lépett életbe augusztus 28-tól. A változás várhatóan az óvoda fejlesztésének befejezéséig tart, azaz 2026. január 31-ig – tájékoztatja a lakosságot közösségi oldalán az önkormányzat.

A közleményben Steidl János polgármester azt is leírta, hogy a forgalmi rend megváltoztatására azért volt szükség, hogy az óvodát érintő munkálatok ideje alatt továbbra is biztonságos legyen a közlekedés. A továbbikban pedig azt is részletezi, hogy az érintett útszakasz csak a Németh László utca felől megközelíthető, a 64-es főút felől tilos – kivétel a Coop parkolót használók – a behajtás.







