Munkálatok

Folytatódik a városi utak karbantartása

Folytatódik a városi utak karbantartása Enyingen. Mutatjuk, hogy ezúttal hol számíthatnak munkálatokra a helyiek.

Déri Brenda
Folytatódik a városi utak karbantartása

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ahogy arról korábban is hírt adtunk, a városgondnokság megkezdte a városi utak felújítását, karbantartását Enyingen, ám egy időben egyszerre csak néhány utat érintenek a munkálatok. Most augusztus 18. és 22. között a Váci Mihály utca 23–31. közötti szakaszát, a Táncsics utcát és a József Attila utcát érinti az útkarbantartás. Itt is kátyúzásra és padkatöltésre kerül sor – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán.

Forrás: Enying Város Önkormányzata

De ezeken túl emulziós munkavégzés is történik az előzőleg előkészített útszakaszokon, ezért ott is érdemes óvatosan és körültekintően haladni.

 

