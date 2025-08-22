Szúnyoginvázió! 55 perce

Földi szúnyoggyérítés: Mire érdemes figyelni a lakóknak?

Augusztus 27-én napnyugta után földi kémiai szúnyogirtás lesz Rácalmáson. A lakosságot arra kérik, hogy tegyenek meg néhány egyszerű óvintézkedést a kezelés ideje alatt és azt követően.

Fotó: Facebook Illusztráció

A szúnyoginvázió mérséklése érdekében a Rácalmás területén élők augusztus 27-én, földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak. A kijelölt tartaléknapok: augusztus 28. és 29. A beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó szert használnak, mely emberekre és melegvérű állatokra veszélytelen, ám a méhekre kockázatot jelent Javasolt elővigyázatossági lépések a következők: A kezelés napján a szabadban hagyott játékokat, evőeszközöket, élelmiszereket és kint száradó ruhákat célszerű letakarni vagy elpakolni.

A permetezés alatt és az azt követő egy órában zárva kell tartani az ablakokat, ajtókat, és ajánlott kikapcsolni a külső levegőt beengedő szellőztető berendezéseket.

A permetezés után a kezelt zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy előtt alaposan meg kell mosni.

Fontos: a permetező jármű közvetlen közelében tartózkodni tilos! A ház körül található pangóvizek mind potenciális szúnyogtenyésző helyek, ezért érdemes ezeket rendszeresen kiüríteni

