Földi szúnyoggyérítés: Mire érdemes figyelni a lakóknak?
Augusztus 27-én napnyugta után földi kémiai szúnyogirtás lesz Rácalmáson. A lakosságot arra kérik, hogy tegyenek meg néhány egyszerű óvintézkedést a kezelés ideje alatt és azt követően.
Fotó: Facebook Illusztráció
A szúnyoginvázió mérséklése érdekében a Rácalmás területén élők augusztus 27-én, földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak. A kijelölt tartaléknapok: augusztus 28. és 29. A beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó szert használnak, mely emberekre és melegvérű állatokra veszélytelen, ám a méhekre kockázatot jelent
Javasolt elővigyázatossági lépések a következők:
- A kezelés napján a szabadban hagyott játékokat, evőeszközöket, élelmiszereket és kint száradó ruhákat célszerű letakarni vagy elpakolni.
- A permetezés alatt és az azt követő egy órában zárva kell tartani az ablakokat, ajtókat, és ajánlott kikapcsolni a külső levegőt beengedő szellőztető berendezéseket.
- A permetezés után a kezelt zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy előtt alaposan meg kell mosni.
- Fontos: a permetező jármű közvetlen közelében tartózkodni tilos!
A ház körül található pangóvizek mind potenciális szúnyogtenyésző helyek, ezért érdemes ezeket rendszeresen kiüríteni