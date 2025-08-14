A szent ereklyék menete
9 órája
Fogadalmi szentmisét celebrált a megyéspüspök
Székesfehérvár minden évben számtalan színes programmal készül Szent István ünnepére, illetve a Királyi Napok rendezvénysorozatra. Ennek részeként több egyházi eseményt is tartanak, és ezek közül kiemelkedik első uralkodónk előtti tisztelet.
Fotó: Fehér Gábor
