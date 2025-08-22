Kovács Péter tisztázta az új sportegyesület körüli kérdéseket

Ahogy azt megírtuk Szabadbattyán KSE néven már korábban is működött egy egyesület a településen, de már jó ideje nem foglalkoztak érdemben a battyáni focival, illetve tartozásokat is felhalmoztak az önkormányzat irányába és éppen emiatt a pályahasználati jogukat is elvesztették.

Két település focipályáját is használhatja a Szabadbattyán SE.

A battyáni foci felélesztésére Kovács Péter létrehozott egy új egyesületet, a Szabadbattyán SE-t, amelybe belevonta a Nádasdladányi Amatőr Futball Clubot is, mivel a club az elmúlt 5 évben már nem végzett sporttevékenységet.

Két nem működő fociegyesület helyett, most egy működőt kapott minkét település

A hír után voltak, akik nem tetszésüket fejezték ki az üggyel kapcsoltban, nem értették, hogy miért kerül át Battyánba a ladányi foci is, így a közelmúltban Kovács Péter egy nyílt levélben tisztázta az egyesület körüli híreket.

Ebben leírta, hogy miután az AFC Nádasdladány 5 éve nem végzett sporttevékenységet, ezért átadásra került, illetve elnöksége megújításra került az elnöklésével.

„Az előző elnök erején felül tartotta fenn az egyesületet, amiért hatalmas köszönet neki. Feltételei között szerepelt az, hogy ha van igény a ladányi focira, tartsuk meg ennek lehetőségét. A Polgármester asszony azonnal biztosított minket arról, hogy az együttműködés az egyesület és az önkormányzat között nem kell, hogy megszűnjön a személyi változások következtében” –írta.

Megkeresésünkre elmondta azt is: a ladányiak az egyesületen belül külön szakosztályban is indulhatnak, ha szeretnének. Sőt, ugyanúgy Nádasdladányban is futballozhatnak, minkét település pályahasználati engedélye biztosított.

„Az idei nevezés már lefutott, de szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár ott helyben megtartott edzésekkel és minden olyan eszközzel, ami eddig is a gyermekek rendelkezésére állt. A lehetőség nyitott, U7-U15ig tudunk játéklehetőséget is biztosítani. Illetve van kispályás felnőtt csapatunk is, sportkedvelő gárdával” – írta a továbbiakban.