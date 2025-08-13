augusztus 13., szerda

Tragédia

35 perce

Fiatal labdarúgó vesztette életét

„Mély fájdalommal és megrendülve tudatjuk szurkolóinkkal, hogy a Megyei I. osztályú csapatunk egyik tagja, Varga Zsombor, ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt" – közölte a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület a legnagyobb közösségi oldalon.

Káldor András
Fiatal labdarúgó vesztette életét

Gyászolt a megye, szörnyű tragédia történt.

Forrás: pixabay.com

A játékos a 2022/23-as szezonban csatlakozott a csapathoz, ahol azonban az utóbbi időben munkája miatt már nem tudott olyan aktívan részt venni, mint korábban, ám amikor ideje engedte, akár csak egy edzésre is, de ellátogatott a klubba. Így történt ez kedden este is: a fiatal labdarúgó beállt a társak közé egy kis játékra. Nem tudhatta, nem tudhatták, hogy ez lesz az utolsó közös meccsük

A fiatal labdarúgó, Varga Zsombor
A fiatal labdarúgó, Varga Zsombor
Forrás: Sárosd NKSC

Varga Zsombor pályafutását 2008-ban a Soponyai SE színeiben kezdte, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban pallérozódott utánpótlás éveiben. Ezt követően a 2020–2021-es idényben a Bicskei TC NB III-as csapatának tagja volt, majd a Paksi FC II. csapatában is szerepelt az NB III-ban. 2022-ben igazolt Sárosdra, legutóbb a 2024–2025-ös szezon során 2 vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára, emellett pedig az Alba Ligában a La Familia együttesét erősítette.

Egy rendkívül fiatal, de annál érettebben gondolkodó, szorgos, kitartó, a céljaiért küzdő fiú volt. A végzetes baleset augusztus 13-án, szerdán hajnalban, Előszálláson történt.

A fiatal labdarúgó búcsúztatása

Augusztus 15-én, pénteken 20.45-kor gyertyagyújtásos megemlékezést tartanak a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiú emlékére a sárosdi labdarúgó pályán.

 

