Nem mindennapi koncertélménynek lehettek tanúi a FEZEN pénteki napjára kilátogatók (videóval, képgalériákkal)

A FEZEN fesztivál harmadik napján már délután érezhetően több ember látogatott ki, mint az előző két napon. Az első fellépők leginkább a retró vonalat erősítetté. A Harman Nagyszínpadon a TNT nyitotta a koncertek sorozatát, akik idén ünneplik 30 éves fennállásukat, bár hivatalosan 2006-ban felbomlott a formáció. Dobrády Ákos, és zenésztársa, Zuber Krisztián, azaz Inti rögtön az egyik leghíresebb szerzeményükkel, a Tiltott perccel késztették éneklésre közönségüket. A másik nagyszínpadon pedig a Totális Metál vette kezdetét, ahol a Pokolgép együttes két korábbi tagja Rudán Joe és Kalapács József adta elő az említett zenekar slágereit.

Dobrády Ákos a TNT klasszikusaival nyitotta meg a FEZEN harmadik napját.

Fotó: Szabó Zsolt

A sátras színpadon Rácz Gergő szórakoztatta rajongókat. Az egyik legnagyobb slágerének számító Mostantól című dalt Orsovai Renivel közösen adták elő, amit a közönség óriási hangerővel énekelte.

Rácz Gergő Orsovai Renivel kiegészülve adta elő A Dal című műsor 2020-as győztes slágerét.

Fotó: Szabó Zsolt

Különleges felállású zenekar lépett fel a FEZEN harmadik napján

Az est beköszöntéveligen különleges koncertre volt kilátás. A három csellistával felálló finn Apocalyptica együttes a saját szerzeményeik mellett, a legnagyobb heavy metál slágereket dolgoznak fel nem akármilyen módon. A csellóval kísért metálzene egy egészen különleges hangzást adott az olyan klasszikus slágereknek, mint az eredetileg a Metallica által előadott Nothing Else Matters-nek, de a saját szerzeményeiknek is nagyon jól állt a klasszikus hangszer egyedi hangzása.

Eközben a sátorban a két kortalan ikonra, Korda Györgyre és Balázs Klárira már türelmetlenül várt az óriási tömeg. A koncert előtt többször skandálták a „Gyuri bácsi!" rigmust, és amikor beléptek a színpadra, óriási üdvrivalgás fogadta a 86 éves művészt, és feleségét. Az előadó a koncert első száma után egy igazán szívhez szóló beszédet intézett a közönségéhez.

A Harman Nagyszínpadon eközben a pécsi Halott Pénz töltötte meg a szíveket szerelmes slágereikkel. A Marshalkó Dávid, Járai Márk alkotta formáció továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, olyannyira, hogy lépni is alig lehetett a színpad előtti téren.

A Halott Pénz zárta a Harman Nagyszínpad programját.

Fotó: Szabó Zsolt

A programoknak azonban nem volt vége, a Fehérvár Nagyszínpadnál eközben a holland Epica fül, és szemkápráztató produkcióval szórakoztatta a rockereket. A banda női frontembere, Simone Simons erőteljes mezzoszoprán hangján előadott dalok elemi erővel hatott a hallgatóság érzelmeire.