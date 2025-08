Képeken a FEZEN idei közönsége – lehet, hogy te is közöttük vagy!

Az idei FEZEN fesztivál is óriási tömegeket vonzott a vasútállomás, és a First Field mögött található füves területre. a nagy létszámú érdeklődő olyan előadók és zenekarok koncertjeit élvezhették a négy nap során, mint a Valmar,Dzsúdló,Majka, és a Halott Pénz. De természetesen a rock és metálzene rajongói is rendesen ki lettek szolgálva olyan együttesekkel mint a Road, AWS, Kerry King, Apocalyptica, vagy az Alestorm. Emellett Hydro sátorban és két DJ pultban szólt a zene hajnalig az esemény során.

Több tízezren buliztak a FEZEN fesztivál négy napja során.

Fotó: Szabó Zsolt

Képeken a FEZEN fesztiválozói