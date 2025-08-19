Parkolási és közlekedési változások lépnek életbe a fesztivál miatt

Az augusztus 19-én és 20-án megrendezésre kerülő fesztiválnak a Városháza mögötti tér ad otthont, ám éppen emiatt módosul a szokásos parkolási rend a területen.

Íme, a közlekedési és parkolási rend a fesztivál ideje alatt

A szervezők mindenek előtt arra kérik a látogatókat, hogy, aki teheti gyalog közelítse meg a helyszínt. Azok, akik autóval érkeznek az Ybl Miklós utca felől tudják megközelíteni a Polgárdi felirat mögötti füves területen kialakított parkolót. A városháza és a kormányablak mögötti betonos parkolót a rendezvény idejére lezárják – írja a Polgárdi Hírek.



