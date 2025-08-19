augusztus 19., kedd

Polgárdi Nyári Fesztivál

20 perce

Parkolási és közlekedési változások lépnek életbe a fesztivál miatt

A Polgárdi Nyári Fesztivál mini változata idén két napon át várja az érdeklődőket. Most megmutatjuk, hogyan lehet a fesztivál helyszínén, illetve annak közelében közlekedni és parkolni.

Déri Brenda
Parkolási és közlekedési változások lépnek életbe a fesztivál miatt

Forrás: feol archív

Az augusztus 19-én és 20-án megrendezésre kerülő fesztiválnak a Városháza mögötti tér ad otthont, ám éppen emiatt módosul a szokásos parkolási rend a területen. 

fesztiváltérkép
Forrás: Polgárdi Hírek

Íme, a közlekedési és parkolási rend a fesztivál ideje alatt

A szervezők mindenek előtt arra kérik a látogatókat, hogy, aki teheti gyalog közelítse meg a helyszínt. Azok, akik autóval érkeznek az Ybl Miklós utca felől tudják megközelíteni a Polgárdi felirat mögötti füves területen kialakított parkolót. A városháza és a kormányablak mögötti betonos parkolót a rendezvény idejére lezárják – írja a Polgárdi Hírek.


 

 

