Parkolási és közlekedési változások lépnek életbe a fesztivál miatt
A Polgárdi Nyári Fesztivál mini változata idén két napon át várja az érdeklődőket. Most megmutatjuk, hogyan lehet a fesztivál helyszínén, illetve annak közelében közlekedni és parkolni.
Forrás: feol archív
Az augusztus 19-én és 20-án megrendezésre kerülő fesztiválnak a Városháza mögötti tér ad otthont, ám éppen emiatt módosul a szokásos parkolási rend a területen.
Íme, a közlekedési és parkolási rend a fesztivál ideje alatt
A szervezők mindenek előtt arra kérik a látogatókat, hogy, aki teheti gyalog közelítse meg a helyszínt. Azok, akik autóval érkeznek az Ybl Miklós utca felől tudják megközelíteni a Polgárdi felirat mögötti füves területen kialakított parkolót. A városháza és a kormányablak mögötti betonos parkolót a rendezvény idejére lezárják – írja a Polgárdi Hírek.