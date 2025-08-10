8 órája
Egy alkotó cigányember, Isten társaságában
Rédai János házát két csendes utca találkozásánál találom meg. Velencének ez már az a része a tó déli oldalán, ahol hallani a közelben dolgozó mezőgazdasági gépeket, és ahonnan jókora gyaloglásra esik a víz. Errefelé nincs átmenő forgalom, aki ide jön, okkal teszi, háza vagy nyaralója van errefelé, esetleg látogatóba érkezik. Mint én most.
Rédai János kertje sarkában kőasztal mellett padok hűsölnek a háromtörzsű diófa alatt. Ott telepedünk le egy borosüveg és egy tányér pogácsa mellé. „Devlesza rakav tumen, Isten társaságában üdvözöllek benneteket”, nyújtja erős, sok munkát látott kezét János. A ház újonnan épített, de még nem készült el teljesen. János a feleségével hat éve költözött ide: vendéglátóm azt mondja, sokáig kerestek egy olyan új otthont, ahová eljöhetnének a fővárosból, és itt végre nyugalomra leltek.
– Püspökladányban születtem 1957. március 28-án – tépi fel halkan az emlékezés fátylát a karakteres arcú, sötét bőrű művészember. – Apám lovaskocsival dolgozott, építőanyagot és fát szállított még a Tüzép telepek idejében, mellette lovakkal kereskedett, adta-vette az állatokat. Anyám otthon, a ház körül tevékenykedett, de nem is nagyon tehetett volna mást, hiszen tízen voltunk testvérek, hat fiú és négy lány. Sajnos ma már csak hatan maradtunk ezen a földi világon, az élők sorában.
Aztán János a múltidézésben a költőt, Váci Mihályt idézi: „Gyalog szerettem volna jönni/a porral lepett füveken,/mezítláb; hogy frissen érezzem,/ha felmelegszik a szülőföld/pora; mikor megérkezem.”
– Azért mondtam ezt el, mert ide illik, eleinte mezítláb jártunk iskolába egész nyáron, hiszen nem volt cipőnk, aztán később ez megoldódott. Szerencsére már korán, az általánosban találkoztam olyan emberekkel, akik meghatározták a gondolkodásomat és az emberi kapcsolataimat. Répási tanárnő tanította a rajzot, ő figyelt fel rám elsőként, azt mondta, lendületes a látásom a képzőművészetben. Meghirdettek egy rajzpályázatot és azon második helyezett lettem, és már gyermekként elhittem, hogy idővel talán lehet belőlem valami. Danka Sándorné volt a másik emlékezetes tanárom, aki földrajzot és történelmet tanított nekem. Egy szép kislánnyal mindig együtt mentünk a trafikba feladni a tanárnő lottószelvényét, és én akkor határoztam el, hogy egy magyar lány lesz a feleségem.
Velencén talált otthonra Rédai János festőművészFotók: Kricskovics Antal
Teltek múltak az évek, János édesapja és a legtöbb testvére 1973-ban Budapestre mentek, hogy jobb megélhetéshez jussanak. János úgy döntött, utánuk megy és ennek érdekében kölcsönkért az apjától kétszáz forintot. Még csak 16 éves volt, de apja és az idősebb testvérei ott voltak a háttérben, vigyáztak rá. Az álmát egy pillanatra sem adta fel, a tanulás és a munka mellett különböző képzőművészeti kiállításokra járt.
– Eleinte nehezen vettem a kanyart, munkásszállón laktam és estin folytattam az iskolát. Vasat csapoltam a Láng Gépgyárban, Angyalföldön, a 13. kerületben. Apám és a testvéreim Rákospalotán dolgoztak, és én néha elmentem meglátogatni őket. Arra felé, a Kossuth utcában volt a képzőművészeti kör. Általában égett a villany a műteremben, és egy alkalommal belestem, és éppen egy aktot készültek festeni. Sosem felejtem el, rubensi vörös hajú lány volt a modell. Több se kellett. Bementem és elmondtam, hogy magam is rajzolgatok és festegetek, esetleg lehetne ezt itt is csinálnom? Lehetett. Azt mondták, bármikor jöhetek. A tanár, Nagy Előd, aki hála Istennek még él, bizalmat szavazott nekem, elfogadta, hogy szeretnék behatóbban megismerkedni a képzőművészettel. Pár évig oda jártam. De közben mindig dolgoznom kellett, mert pénzem az nem volt elég, legfeljebb egyszer egy héten elmehettem táncolni, így telt el az ifjúságom. Aztán rájöttem, hogy a vascsapolás nem nekem való, ezért letettem a hegesztővizsgát, mert az könnyebb munka és többet lehetett vele keresni. Később, amikor a Magyar Honvédelmi Szövetség szervezett egy elősorozást, jelentkeztem, és a Dagály utcában megszereztem a hivatásos jogosítványt. Azt gondoltam, majd a katonaságnál kapok egy Csepelt, de nem azt adtak, hanem egy harckocsit. Két évre bevonultam, a kalocsai páncélos laktanyába kerültem: 57 kilót nyomtam, kicsi voltam és fekete, így aztán úgy vélték, éppen jó leszek egy T-55-ös tankba. Megtörtént, hogy napokig enni sem kaptunk, de én mindig spájzoltam, tartalékoltam gyíkhúst és májkrémet, és aki ott éhezett velem, annak adtam. Gyufa, bicska, étel legyen, mert sose lehet tudni, mit hoz a holnap – ezt megtanultam a katonaságnál. Ami kellene most is, mert a mai fiatalokra is ráférne. Aztán 1981-ben leszereltem.
Rédai János Debrecenben vette át a személyi igazolványát és visszament a Láng Gépgyárba, de akkor már nem munkásszállón lakott, hanem másodmagával egy Ibusz-lakásban, amit a vállalat fizetett.
– Mivel kemény munkát végeztem, megvolt felém a bizalom és megkaptam ezt a lehetőséget. Ott már nem kellett attól félnem, hogy, ha este leteszem a székre a cuccomat, lehet, hogy másnap már nincs a zsebemben semmi. Közben a feleségem már a mennyasszonyom lett, negyvenöt éve házasodtunk össze. Nem ment ez egyszerűen egyik oldalról sem, mert cigányként egy magyar lányt vettem el, de tombolt a szerelem és semmi más nem számított. Aztán született két fiunk, Ádám és János. Ádám művészettörténetet és szervezést tanult, János pedig agrármérnök lett, de erdőgazdálkodással is foglalkozik. Ádám elvette Kingát és megszületett az unokám, Boldizsár. János feleségét Krisztinának hívják, nekik kislányuk született, Lujza. Talán színésznő lesz belőle, ki tudja? Számomra a legnagyobb öröm az unokák, átadni azt a tudást, szeretetet és hitet, minden jót, amit én csak nyújthatok.
Még nem készült el a műterem, de amikor János körbe vezet, azért a képeket és a szobrokat látjuk. A festmények közül több vallásos témájú, ezek Krisztust ábrázolják, de visszatérően feltűnik az ecsetvonások nyomán a cigánysorsot jelképező kerék, a feszület, az alföldi táj. Aztán látjuk az öreg indián fejét fa talapzaton, a drámai kialakítás a felégetett rezervátumot ábrázolja.
– Az egyik Krisztus-képem Jeruzsálembe került, egy másik, amely Gandhit ábrázolja, Indiában van. Elvitt képet New Yorkba egy amerikai képkereskedő, akivel az ecseri piacon találkoztam. Eredetileg a püspökladányi cigányvárosról készült festményt szerette volna megvenni, de azt nem adtam el neki, mert azt mondtam, annak itt kell maradnia Magyarországon. New Yorkba egy budai házat ábrázoló képem került. Idővel egy arcképcsarnokot szeretnék csinálni olyanokról, akik nekem fontosnak mutatkoztak a művészetükkel, az emberségükkel, vagy csak azért, mert formálták a világot. Edith Piaf, Jimmy Hendrix, Charlie Chaplin, Elvis Presley, még egyszer megfesteni Ghandit. Choli Daróczi József költőt, Rácz Aladár cimbalom művészt, akik nagyon sokat tettek a népéért. Mert Gábor Áronhoz, az erdélyi ágyúöntőhöz hasonlóan mindig voltak olyan cigány emberek, akik nyomott hagytak, és akikre ma is fel lehet nézni. Balogh Béla aranysarkantyús táncosról, Balázs János festőről is szeretnék szobrot és képet készíteni. Balázs Jánostól egyszer akartam venni egy képet. Mindazokat meg szeretném örökíteni, akik tettek valamit a magyar és a cigány kultúráért. Mert azok húzzák fel a többit, akik nagyot tettek.
János az alkotás mellett továbbra is sokat járt képzőművészeti kiállításokra és közben megismerkedett a régiségkereskedéssel, egyre több régi festmény került a kezébe, vagy látta őket lexikonokban, albumokban. A nagyok közül Csontváry képeit szerette meg a legjobban, mert azok szerinte szürreálisak, meseszerűek. Olyanok, mint Chagall és Dali, akiknél nem olyan szigorú, hanem sokkal szabadabb az anatómia.
– Idővel sikerült az Ecseri piacon vásárolnom egy kis raktárhelyiséget, ott üzleteltem, de azt csak másodállásban csináltam, mert a főállásom a fővárosi vízműveknél volt, mint gépkocsivezető. Onnan sok helyre mentem, sokat jártam-keltem, és esetenként festmény után érdeklődtem, megkérdeztem, eladó-e? És ha igennel válaszoltak, eladtam a képet egy kereskedőnek és megkaptam a tíz százalékot. Közben elmentem tehertaxizni, de idővel az befagyott. Aztán kitanultam a kárpitos szakmát, mert abban van egy kevés az asztalosmunkából és régiségkereskedésből is. Abból fejlődött ki az, hogy amikor ránézek egy bútorra, tudom a korát és az értékét. Mit akarok most? Vissza kell adnom abból, amit az életemben eddig másoktól kaptam. Sok mindent el kellene még olvasnom, de közben vennem kellene egy kis cementet, hogy bevakoljam a falat. Komolyan akarok Velencén szobrászkodni és festeni, aztán majd összeállítok egy kiállításra való anyagot. Az Ecserin, a helyemen saját képeket szeretnék bemutatni. Miért ne, ha van rá igény, és esetleg még pénzt is hoz?
Mire idáig jutunk, megsül a hús, kiváló sertéstarja hagymával, paradicsommal, amit már nem az udvaron, a diófa alatt élvezünk ki, hanem bent a házban, miközben egy faliképről Szűz Mária néz le ránk szótlanul. Aztán János fordulatos életének emlékei és a saját gondolataim a kapuig kísérnek. Eszembe jut, milyen jó is volna mezítláb lenni, ahogyan Váci Mihály írta, hogy érezzem a talpam alatt a szülőföld melegét, amely közös hazája évszázadok óta cigánynak és magyarnak.