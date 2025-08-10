Egy alkotó cigányember, Isten társaságában

Rédai János kertje sarkában kőasztal mellett padok hűsölnek a háromtörzsű diófa alatt. Ott telepedünk le egy borosüveg és egy tányér pogácsa mellé. „Devlesza rakav tumen, Isten társaságában üdvözöllek benneteket”, nyújtja erős, sok munkát látott kezét János. A ház újonnan épített, de még nem készült el teljesen. János a feleségével hat éve költözött ide: vendéglátóm azt mondja, sokáig kerestek egy olyan új otthont, ahová eljöhetnének a fővárosból, és itt végre nyugalomra leltek.

Rédai János festőművész alkotásai: hit, hagyomány, sors

Fotó: Kricskovics Antal

– Püspökladányban születtem 1957. március 28-án – tépi fel halkan az emlékezés fátylát a karakteres arcú, sötét bőrű művészember. – Apám lovaskocsival dolgozott, építőanyagot és fát szállított még a Tüzép telepek idejében, mellette lovakkal kereskedett, adta-vette az állatokat. Anyám otthon, a ház körül tevékenykedett, de nem is nagyon tehetett volna mást, hiszen tízen voltunk testvérek, hat fiú és négy lány. Sajnos ma már csak hatan maradtunk ezen a földi világon, az élők sorában.

Aztán János a múltidézésben a költőt, Váci Mihályt idézi: „Gyalog szerettem volna jönni/a porral lepett füveken,/mezítláb; hogy frissen érezzem,/ha felmelegszik a szülőföld/pora; mikor megérkezem.”

– Azért mondtam ezt el, mert ide illik, eleinte mezítláb jártunk iskolába egész nyáron, hiszen nem volt cipőnk, aztán később ez megoldódott. Szerencsére már korán, az általánosban találkoztam olyan emberekkel, akik meghatározták a gondolkodásomat és az emberi kapcsolataimat. Répási tanárnő tanította a rajzot, ő figyelt fel rám elsőként, azt mondta, lendületes a látásom a képzőművészetben. Meghirdettek egy rajzpályázatot és azon második helyezett lettem, és már gyermekként elhittem, hogy idővel talán lehet belőlem valami. Danka Sándorné volt a másik emlékezetes tanárom, aki földrajzot és történelmet tanított nekem. Egy szép kislánnyal mindig együtt mentünk a trafikba feladni a tanárnő lottószelvényét, és én akkor határoztam el, hogy egy magyar lány lesz a feleségem.