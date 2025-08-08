augusztus 8., péntek

Hiányosságokat tártak fel a Fejér megyei gyermektáborban, ahonnan többen kórházba is kerültek

Címkék#járvány#Fejér Vármegyei Kormányhivatal#járványügyi#fertőzés#vizsgálat#gyermektábor

Többen kórházba kerültek július elején egy Fejér megyei gyermektábor résztvevői közül. A hányással, hasmenéssel, gyengeséggel járó fertőzés nemcsak a táborozó gyerekek és kísérőik körében okozott megbetegedéseket, hanem a résztvevők családtagjai körében is. Akkor népegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági vizsgálat is indult, melyek mostanra eredményt is hoztak.

Forrás: Origo archív

32-en betegedtek meg július elején egy Fejér vármegyei gyermektáborban. A ferőzöttek között 22 fő gyermekés 10 fő felnőtt volt. A járvány július 3. és 13. között volt jelen az ominózus helyszínen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint. A hányással, a hasmenéssel, gyengeséggel és a hasi fájdalommal járó fertőzések, megbetegedések után vizsgálatot indítottak az illetékes szervek.

32 főt diagnosztizáltak calicivírus-fertőzéssel egy Fejér megyei gyermektáborban
Súlyos tüneteket okoz a calicivírus-fertőzés
Fotó: Képünk illusztráció! / Forrás: Pexels

Fény derült a járvány okozójára

Megkeresésünkre a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közölte, hogy „az egyik Fejér vármegyei gyermektábor táborozói, a táborban segítő felnőtt személyek és az ő családtagjaik körében 2025. július 03-13. között Calicivírus okozta enterális járvány zajlott le, hányással, hasmenéssel, gyengeséggel járó tünetekkel. A járvány 32 főt érintett, ők rövid idő alatt (1-3 nap) gyógyultak. A kormányhivatal népegészségügyi szakemberei a helyszínen járványügyi vizsgálatot végeztek. Mivel felmerült az élelmiszer eredetű megbetegedések gyanúja is, így a népegészségügyi vizsgálattal párhuzamosan élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést is végeztünk a tábor területén működő tálalókonyhán. A feltárt hiányosságok pótlása – pl:hűtőmérők nem álltak rendelkezésre, fertőtlenítő hatású kézmosó- és mosogatószer kis mennyiségben állt rendelkezésre – kijavítása rövid időn belül, határidőre megtörtént. A helyszíni ellenőrzés során vett felületi minták mikrobiológia vizsgálatok eredményei alapján a felületek kórokozó mikroorganizmussal nem voltak szennyezettek, a vizsgálatok nem eredmények határérték alattiak voltak. Az étkeztetést végző vállalkozás főzőkonyhája Siófokon üzemel, ezért a hatóság értesítette a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot is”.

 

A calicivírus-fertőzés tünetei

„A betegségre jellemző a rövid lappangási idő (24-48 óra) után hirtelen kialakuló hányás és hasmenés, melyet gyakran kísér hasi fájdalom. Hőemelkedés, láz is észlelhető, de a betegség rövid idő alatt, általában infúziók adása nélkül elmúlik”– írja a Webbeteg.hu oldal.

A calicivírus-fertőzés tünetei:

  • fejfájás
  • gyengeség
  • izomfájdalom
  • korcsoporttól függően a hányás, hasmenés megoszlása különböző
  • gyermekkorban a hányás domináns (akár hasmenés nélkül is),
  • időskorban viszont a hasmenés a vezető tünet (akár hányás nélkül is)

„A calicivírus okozta megbetegedés jellemzően – a lappangási időhöz hasonlóan – rövid lefolyású, az érintettek 1-3 nap alatt meggyógyulnak. A szövődmény is ritka, viszont a gyors só- és folyadékvesztés miatt különösen az idősek és a kisgyermekek, valamint az immunológiailag károsodott egyének (más betegség miatt legyengült immunrendszerrel rendelkező betegek) veszélyeztetettek és kórházi kezelésre, infúziós folyadékpótlásra szorulhatnak”– írja az oldal.

 

 

 

