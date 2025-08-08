Hiányosságokat tártak fel a Fejér megyei gyermektáborban, ahonnan többen kórházba is kerültek

32-en betegedtek meg július elején egy Fejér vármegyei gyermektáborban. A ferőzöttek között 22 fő gyermekés 10 fő felnőtt volt. A járvány július 3. és 13. között volt jelen az ominózus helyszínen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint. A hányással, a hasmenéssel, gyengeséggel és a hasi fájdalommal járó fertőzések, megbetegedések után vizsgálatot indítottak az illetékes szervek.

Súlyos tüneteket okoz a calicivírus-fertőzés

Fotó: Képünk illusztráció! / Forrás: Pexels

Fény derült a járvány okozójára

Megkeresésünkre a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közölte, hogy „az egyik Fejér vármegyei gyermektábor táborozói, a táborban segítő felnőtt személyek és az ő családtagjaik körében 2025. július 03-13. között Calicivírus okozta enterális járvány zajlott le, hányással, hasmenéssel, gyengeséggel járó tünetekkel. A járvány 32 főt érintett, ők rövid idő alatt (1-3 nap) gyógyultak. A kormányhivatal népegészségügyi szakemberei a helyszínen járványügyi vizsgálatot végeztek. Mivel felmerült az élelmiszer eredetű megbetegedések gyanúja is, így a népegészségügyi vizsgálattal párhuzamosan élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést is végeztünk a tábor területén működő tálalókonyhán. A feltárt hiányosságok pótlása – pl:hűtőmérők nem álltak rendelkezésre, fertőtlenítő hatású kézmosó- és mosogatószer kis mennyiségben állt rendelkezésre – kijavítása rövid időn belül, határidőre megtörtént. A helyszíni ellenőrzés során vett felületi minták mikrobiológia vizsgálatok eredményei alapján a felületek kórokozó mikroorganizmussal nem voltak szennyezettek, a vizsgálatok nem eredmények határérték alattiak voltak. Az étkeztetést végző vállalkozás főzőkonyhája Siófokon üzemel, ezért a hatóság értesítette a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot is”.

A calicivírus-fertőzés tünetei

„A betegségre jellemző a rövid lappangási idő (24-48 óra) után hirtelen kialakuló hányás és hasmenés, melyet gyakran kísér hasi fájdalom. Hőemelkedés, láz is észlelhető, de a betegség rövid idő alatt, általában infúziók adása nélkül elmúlik”– írja a Webbeteg.hu oldal.