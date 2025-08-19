augusztus 19., kedd

A világon csak egyetlen létezik belőle

51 perce

Ilyen Ferrarija még Jákob Zolinak sincs – Székesfehérváron árulnak egy különleges SF90-et

Ferrari SF90

Különleges használt olasz sportautót hirdetnek Székesfehérváron. A Ferrari SF90 alap változatának is bőven 100 millió forint felett van az ára, azonban ebből a kiadásból csupán egyetlen darab létezik az egész világon, így mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki meg szeretné vásárolni ezt az autócsodát.

Szabó Zsolt
Ilyen Ferrarija még Jákob Zolinak sincs – Székesfehérváron árulnak egy különleges SF90-et

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A Ferrari SF90 2019 óta szerepel az olasz gyártó kínálatában. Az autót kétféle karosszériaváltozattal lehetett megvásárolni, a hagyományos kupé a Stradale, míg a nyitott, targatetős változat a Spider nevet viselte. Eladását 2024-ben fejezték be, és 1398 példányt kelt el. Ma már csak a 2023-ban bemutatott XX főként versenypályára felkészített változatát árulják.

Ferrari
A küszöbön található plakett is jelzi, nem mindennapi Ferrariról van szó.
Fotó: De Prix/Használtautó.hu

Az egész világon egyedülálló Ferrari SF90-et árulnak Székesfehérváron

A használt autó piacon feltűnt SF90 Spider Tailor Made 1/1 Two Tone nevet viseli. Az elnevezés arra utal, hogy ez a változat a Tailor Made kiadásokon belül is egyedinek számít, ugyanis két tónusú, piros-fekete fényezés található az autón. Csak ez az egy létezik belőle az egész világon, így ha Jákob Zoli igazán egyedinek szeretné érezni magát, érdemes lehet ezzel a példánnyal bővítenie a Ferrari gyűjteményét, habár már egy alap változatot nemrég vásárolt az üzletember. A 2022-es évjáratú, 1700 kilométert futott, 1000 lóerős plug-in hybrid szörnyeteget 330 millió forintért árulják, amellyel a jelenleg a negyedik legdrágább Magyarországon meghirdetett használt autó. Korábban már írtunk a jelenlegi legdrágább itthon kapható gépjárműről. 

330 millió forintért árulják a sportautót
Forrás: De Prix/Használtautó.hu

 

