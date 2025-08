Fergeteges sikere volt a szőlőhegyen tartott borkóstolónak (videó, galéria)

Augusztus 3-án ismét összeállt a nagy csapat, vagyis az a hét móri pincészet, amelyek vállalták, hogy a szőlősorok között, a Vértes lábánál kínálják jobbnál jobb boraikat. A nyár utolsó We Love Mór Outdoor-ja, a többihez hasonlóan fergeteges sikert hozott.

Nem csak kiváló borokat kóstolhattak a szőlősorok között a We Love Mór Outdoor résztvevői, hanem fergeteges kézműves sajtokat is.

Fotó: PJD

Harmadik alkalommal indult a túra

Idén az augusztus 2-án tartott We Love Mór volt a harmadik szabadtéri borséta a Csókakő felé vezető borúton. Bár a délutáni kezdés előtt még villámot szórt az ég, és az after után le is szakadt az eső, áldás volt a rendezvényen, mert kellemes napsütésben lehetett ellenőrizni a borok tiszta színét, csillogását, és este sem hűlt le annyira az idő, hogy kabátba kelljen bújni, bár akkor már a tüzes Móri borvidéki borok és a hangulat is befolyásolta a hőérzetet.

Heten voltak a borosok

Brigád Pince

Csetvei Pince

Frey Pince és Szőlőbirtok

Galambos Pince

Geszler Családi Pincészet

Kamocsay JR

miklóscsabi pincéje

Két láb jó, négy láb jobb

Nem csak gyalogszerrel, biciklivel, rollerrel érkeztek a hegyen tartott borkóstoló vendégei, hanem lovasfogattal is, emellett számos ölebnek is abban a megtiszteltetésben volt része, hogy részt vehet a borsétán. A kiváló borokhoz ízletes ételeket kínáltak a talpas poharakkal sétáló vendégeknek, így volt a kézműves sajttól kezdve, a pizzán át a lecsóig és a lepcsánkáig minden, ami szem-szájnak ingere. A finom ételek és a tiszta, zamatos borok harmóniája már eleve adta a hangulatot, ám az élő zene és a legmagasabb állomáson dolgozó DJ tovább fokozták azt.

Fergeteges after zárta a napot

A móri, már lezárt kőfejtő lábánál kialakított állomáson nem csak fiatalos borok várták a hosszú sétában elfáradt kóstolókat, hanem egy fergeteges after is. A DJ-nek köszönhetően kiderült a hegyre futó lábak még nem is fáradtak el olyan nagyon. Miközben szólt a zene, a magasban voltak a kezek, villództak a party fényei, a Bakony gerincén túl, a horizont is villogott, ahol közelgő sárga villámok fénye kötötte össze az sötétkék eget és a szomszédos hegység koromfekete tömbjét.