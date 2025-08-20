Feol Podcast: Emlékeink a kövekben és falakban, beszélgetés Lakk Norbert helytörténésszel

Sárbogárd neve ma már alig kötődik a zsidó közösséghez, amely egykor a város gazdasági és kulturális életének meghatározó része volt. A temetőben mohos kövek őrzik azoknak az emlékét, akiknek családjai mára eltűntek, a város szívében álló zsinagóga pedig a közösség egykori jelentőségéről mesél. Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Lakk Norbert, a sárbogárdi helytörténész és kutató, aki több mint egy évtizede dolgozik a helyi zsidóság múltjának feltárásán. Ő írta „A sárbogárdi zsidóság története” című monográfiát, megszervezte a közösség emlékeit bemutató kiállításokat, és aktívan részt vesz a zsinagóga megmentéséért folyó munkában. A beszélgetés során szó esik a sárbogárdi zsidó temetőről, a közösség eltűnésének okairól, a holokauszt emlékezetéről, valamint arról, hogy miért különleges a város ma is álló zsinagógája, nemcsak építészetileg, hanem szimbolikusan is. Ez az epizód nemcsak a múltról szól, hanem arról is, hogyan őrizhetjük meg egy közösség emlékét a jövő számára.