1 órája
Feol Podcast: Emlékeink a kövekben és falakban, beszélgetés Lakk Norbert helytörténésszel
Lakk Norbert, sárbogárdi helytörténész és kutató
Fotó: BOKA
Sárbogárd neve ma már alig kötődik a zsidó közösséghez, amely egykor a város gazdasági és kulturális életének meghatározó része volt. A temetőben mohos kövek őrzik azoknak az emlékét, akiknek családjai mára eltűntek, a város szívében álló zsinagóga pedig a közösség egykori jelentőségéről mesél. Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Lakk Norbert, a sárbogárdi helytörténész és kutató, aki több mint egy évtizede dolgozik a helyi zsidóság múltjának feltárásán. Ő írta „A sárbogárdi zsidóság története” című monográfiát, megszervezte a közösség emlékeit bemutató kiállításokat, és aktívan részt vesz a zsinagóga megmentéséért folyó munkában. A beszélgetés során szó esik a sárbogárdi zsidó temetőről, a közösség eltűnésének okairól, a holokauszt emlékezetéről, valamint arról, hogy miért különleges a város ma is álló zsinagógája, nemcsak építészetileg, hanem szimbolikusan is. Ez az epizód nemcsak a múltról szól, hanem arról is, hogyan őrizhetjük meg egy közösség emlékét a jövő számára.
Feol podcast
- Beszélgetés Karácsony Jánossal és Bérces Viktorral
- GoalTalk, ezúttal Németh Krisztiánnal: Jó döntés volt a magyar fiatal szabály?
- Verssel és zenével a magyarságért − Beszélgetés Molnár Júliával és Tolcsvay Bélával
- Iskolai bántalmazás: mit tehet a szülő, a pedagógus és a közösség?
- Feol Podcast: Versbe szedett város – Székesfehérvár új élménye