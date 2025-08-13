Súlyosan megfenyegették a Polgármesteri Hivatal munkatársát, az önkormányzat feljelentést tett

Megdöbbentő esetről számolt be az Önkormányzati Kommunikációs Központ (ÖKK) szerdán. Közleményükben azt írják, hogy a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal lakásügyekkel foglalkozó csoportjának munkatársa súlyos, a személye és testi épsége ellen irányuló fenyegetést kapott e-mailben.

A fenyegetés miatt feljelentést tett a rendőrségen az önkormányzat

Forrás: MW/archív

E-mailben érkezett fenyegetés a Polgármesteri Hivatal dolgozójához

Mint írják, a Polgármesteri Hivatal és általában az önkormányzat munkatársai naponta több száz elektronikus vagy személyes ügyfélkapcsolatot bonyolítanak le. „Bizonyos szakterületeken – ilyen az önkormányzati bérlakásokkal foglalkozó csoport is – gyakrabban fordul elő, hogy komoly indulatokat, érzelmeket kelt egy-egy önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása. Munkatársaink igyekeznek empátiával kezelni ezeket az eseteket, és a feszült helyzetek ugyan nem ritkák, de a kollégáink testi épségét célzó támadások, fenyegetések szerencsére csak elvétve fordultak elő. Ezért is rendkívül aggasztó a mostani eset, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat pedig zéró toleranciával áll minden, a munkatársait ért fenyegetéshez, ennek pedig a rendelkezésére álló jogi lehetőségekkel is érvényt fog szerezni. Alappal feltételezhető ugyanis, hogy a fenyegető levél elküldésével bűncselekmény valósult meg” – olvasható az ÖKK közleményében, amely a továbbiakkal folytatódik:



„Magától értetődik, hogy a szociális célokat szolgáló önkormányzati bérlakásokat olyan polgárok, családok bérlik, akiknek különösen nehéz az élethelyzete, az ebből következő traumák, érzelmek, indulatok pedig legtöbbször érthetőek, de a munkatársaink életét, egészségét fenyegető levél, az ilyen szándék nem tartozik ebbe a kategóriába. Fontos emellett rögzíteni, hogy pontosan az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos komplex, sok érzelmet is hordozó szempontok miatt az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról, vagy a bérlet megszüntetéséről, az ismételt bérbeadás iránti kérelem elutasításáról és ezek következményeiről ugyanis sosem egyetlen személy dönt. Az igazságosság, a jogszerűség és a méltányosság érdekében több tagú bizottság(ok) hozzák meg e döntéseket. Nemcsak emberi és jogi tekintetben tűrhetetlen tehát a lakásügyekkel foglalkozó kollégáink megfenyegetése, de többszörösen értelmetlen is, hiszen egyetlen ember sosem fogja tudni befolyásolni az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntéseket, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pedig soha, semmilyen körülmények között nem fog semmilyen nyomásgyakorlásnak, fenyegetésnek vagy zsarolásnak engedni, ellenben mindig meg fogja tenni a szükséges lépéseket a kollégák védelme érdekében.”