Cech Gábor szobrait sokszor irodalmi, történelmi, mitológiai alakok inspirálják

A Komáromból származó, jelenleg a szlovákiai Csicsón élő Cech Gábor fémszobrász szerény, visszahúzódó ember, így a „Mi Udvarunk” programsorozatának zárásakor sem közönség előtt mesélt magáról és alkotásairól, hanem egyenként elegyedett szóba azokkal, akik kíváncsiak voltak rá és egy-egy, a helyszínen kihelyezett művére. Nem ez az első alkalom azonban, hogy őt és szobrait Fehérváron láthatjuk. Pár éve ugyancsak az Orsiékszert képviselő Németh Orsolya és Tárnok Orsolya ötvös, ékszerkészítő meghívására érkezett a kellemes kerti eseménysorozatra.

Cech Gábor fémszobrász a szlovákiai Csicsón él és alkot

Fotó: Becze Anita

Ezúttal én is arra kértem, meséljen magáról, arról, hogyan szövődött közöttük ilyen jó alkotói, baráti kapcsolat a két Orsival.

– Kapolcson találkoztunk még évekkel ezelőtt. A páromnak, Nagy Denisának van egy virág- és ajándéküzlete, ő is kézművesként dolgozik. Az ékszerek miatt kerestük fel Orsiékat, akikkel azóta barátok lettünk, és évente többször meglátogatjuk őket. Megismerték, megszerették a szobraimat, és megkértek, hogy mutassak be közülük néhányat náluk is a nyári programjukon.

Cech Gábornak 2005-ben volt először önálló kiállítása Szlovákiában. Mint megtudtam, nem végzett művészeti képzést, a komáromi gimnáziumi évek után egy autószerelő műhelybe ment dolgozni, és később a szakmai végzettséget is megszerezte. Ebben biztosan szerepet játszott, hogy az édesapa szintén autószerelő volt; művész felmenőről azonban nem tud az alkotó, ezért képességét, kreativitását, azt, hogy a fémet ily művészi módon tudja megmunkálni, áldásnak tekinti. Ebben autodidakta módon művelte magát: a munka közben el nem használt, felesleges fém darabokat kezdte összeilleszteni, hegeszteni.

Jókai Mór kapcsán a művész az írót és a róla elnevezett bablevest is megörökítette

Fotó: Cech Gábor

Az első tárlat után néhány évig szabadon tudott alkotni, voltak megrendelések, ám a külső körülmények megváltozása miatt újra alkalmazott lett. Lakatosként, hegesztőként dolgozott egészen addig, amíg párja szorgalmazására ismét bele nem vágott a független alkotói létbe. Ez körülbelül öt éve volt, akkor rendeztek neki Komáromban kiállítást, ahol nem sokkal később megint meg tudta mutatni munkáit. Azóta Magyarországon belül is kiállított már Budapesten, Vászolyon, Nagykőrösön. Illetve, Orsiék kertjében, amely nem hagyományos galéria, bemutatóterem. Az ismert történetekből, irodalmi művekből, mondákból merített szobrai azonban remekül mutattak mind a teraszon, mind az udvaron. Igaz, Gábor inkább beltérbe készít alkotásokat, bár kintire is akad példa. Ez esetben hagyja, hogy a vas rozsdásodjon, majd visszacsiszolja és lakkozza a művet, esetleg eleve vörösrézzel dolgozik – mesélte munkamódszeréről.