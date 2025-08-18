augusztus 18., hétfő

Művészet

2 órája

Cech Gábor szobrait sokszor irodalmi, történelmi, mitológiai alakok inspirálják

Címkék#művész#Cech Gábor#kis herceg#szobor

A fémről alapvetően egy hideg, rideg tárgy juthat eszünkbe – Cech Gábor azonban olyan könnyedséggel használja, formálja az anyagot, hogy az általa alkotott szobrok, művek szépsége, már-már légiessége feledteti velünk ezt a ridegséget. Az alkotó nemrég az Orsiékszer meghívására járt Székesfehérváron.

Bokros Judit

A Komáromból származó, jelenleg a szlovákiai Csicsón élő Cech Gábor fémszobrász szerény, visszahúzódó ember, így a „Mi Udvarunk” programsorozatának zárásakor sem közönség előtt mesélt magáról és alkotásairól, hanem egyenként elegyedett szóba azokkal, akik kíváncsiak voltak rá és egy-egy, a helyszínen kihelyezett művére. Nem ez az első alkalom azonban, hogy őt és szobrait Fehérváron láthatjuk. Pár éve ugyancsak az Orsiékszert képviselő Németh Orsolya és Tárnok Orsolya ötvös, ékszerkészítő meghívására érkezett a kellemes kerti eseménysorozatra.

fémszobrász
Cech Gábor fémszobrász a szlovákiai Csicsón él és alkot
Fotó: Becze Anita

Ezúttal én is arra kértem, meséljen magáról, arról, hogyan szövődött közöttük ilyen jó alkotói, baráti kapcsolat a két Orsival.

– Kapolcson találkoztunk még évekkel ezelőtt. A páromnak, Nagy Denisának van egy virág- és ajándéküzlete, ő is kézművesként dolgozik. Az ékszerek miatt kerestük fel Orsiékat, akikkel azóta barátok lettünk, és évente többször meglátogatjuk őket. Megismerték, megszerették a szobraimat, és megkértek, hogy mutassak be közülük néhányat náluk is a nyári programjukon.

Cech Gábornak 2005-ben volt először önálló kiállítása Szlovákiában. Mint megtudtam, nem végzett művészeti képzést, a komáromi gimnáziumi évek után egy autószerelő műhelybe ment dolgozni, és később a szakmai végzettséget is megszerezte. Ebben biztosan szerepet játszott, hogy az édesapa szintén autószerelő volt; művész felmenőről azonban nem tud az alkotó, ezért képességét, kreativitását, azt, hogy a fémet ily művészi módon tudja megmunkálni, áldásnak tekinti. Ebben autodidakta módon művelte magát: a munka közben el nem használt, felesleges fém darabokat kezdte összeilleszteni, hegeszteni.

Jókai Mór kapcsán a művész az írót és a róla elnevezett bablevest is megörökítette
Fotó: Cech Gábor

Az első tárlat után néhány évig szabadon tudott alkotni, voltak megrendelések, ám a külső körülmények megváltozása miatt újra alkalmazott lett. Lakatosként, hegesztőként dolgozott egészen addig, amíg párja szorgalmazására ismét bele nem vágott a független alkotói létbe. Ez körülbelül öt éve volt, akkor rendeztek neki Komáromban kiállítást, ahol nem sokkal később megint meg tudta mutatni munkáit. Azóta Magyarországon belül is kiállított már Budapesten, Vászolyon, Nagykőrösön. Illetve, Orsiék kertjében, amely nem hagyományos galéria, bemutatóterem. Az ismert történetekből, irodalmi művekből, mondákból merített szobrai azonban remekül mutattak mind a teraszon, mind az udvaron. Igaz, Gábor inkább beltérbe készít alkotásokat, bár kintire is akad példa. Ez esetben hagyja, hogy a vas rozsdásodjon, majd visszacsiszolja és lakkozza a művet, esetleg eleve vörösrézzel dolgozik – mesélte munkamódszeréről.

Nem szeret nagy méretben dolgozni, inkább a kisplasztikákat kedveli. A fémet nem hevíti és kovácsolja, hanem sok kis darabot hegeszt egymás mellé. Az autószerelésből kimaradt elemeket, karosszéria darabokat is felhasznál, ezekből formáz művészi kivitelű tárgyakat. Az, ahogyan alkot, mindig változik – fogalmazott –, most tulajdonképpen lebontja, egyszerűsíti a formákat. Sok torzót készít, mert szerinte sokkal izgalmasabb, ha a műből kihagynak egy részt, mint hogyha teljesen befejezik. Így valóban továbbgondolásra késztetheti a befogadót. Az absztrakt, elvont alkotások több értelmezési lehetőséget nyitnak meg, hiszen mindenki a saját maga tapasztalatai, ismeretei alapján tudja befogadni őket – legalábbis Gábor szerint. Éppen ezért remek párbeszédek szoktak kialakulni a szobrairól például a tárlatnyitók alkalmával. Sokan elmondják, mit vált ki belőlük az adott mű, az alkotó pedig igencsak meglepődik a hatáson.

A kis herceg alapján készült alkotás
Fotó: Cech Gábor

A művész szereti a mitológiai történeteket, szívesen olvas római császárokról, és úgy általában is kedvenc időtöltése az olvasás. Több terve van már a jövőre nézve, s ha beindul, akkor jellemzően gyorsan dolgozik – tudtam meg tőle.

A „Mi Udvarunk” alkalmával többen éltek a lehetőséggel, hogy kérdezzenek Gábortól akár „A kis herceg” című történethez, akár Sárkányölő Szent Györgyhöz kötődő szobra kapcsán. Vagy ott volt a hatalmas halra emlékeztető formában ülő király, illetve a csavarból készült szemmel megörökített maszkszerű arc plasztikája is. Megannyi különös, figyelemfelkeltő, csodálni való alkotás, amelyeket remélhetően fogunk még látni itt, Székesfehérváron is.

Cech Gábor szobraiban augusztusban Nemesgulácson gyönyörködhetnek a szépre fogékonyak, a Jókai200-emlékév apropóján Komáromban szervezett Jókai-séta alkalmával pedig ugyancsak az ő szobrai teszik még sokszínűbbé az író bemutatását. Erre az alkalomra még a Jókai-féle bablevest is megörökítette kis méretű plasztikáján…

 

