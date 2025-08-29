augusztus 29., péntek

A Napocska és a Süni

53 perce

Felújított óvodai csoportszobák várják a kicsiket

Címkék#Eszterlánc Óvoda#Fehérvárcsurgó#padlóburkolat

Jelentős felújítás zajlott Fehérvárcsurgón, amíg az óvodások nyári szünetet tartottak. Az intézmény két csoportszobája is megújult, így már egy egészen új környezetben várják az óvó nénik és dadusok a szeptember első napján érkező ovisokat, akiknek száma egyre emelkedik.

Palocsai Jenő

Nem adatik túl hosszú nyári szünet egy óvodában, ám Fehérvárcsurgó kihasználta a rendelkezésre álló időt. Az Eszterlánc Óvoda épületében jelentős felújítások zajlottak a rövid szünet alatt.

Felújított, frissen festett csoportszobával várják az óvodásokat
Forrás:  Önkormányzat

Frissen festett, felújított csoportszobák várják az ovisokat szeptember első hétfőjén az Eszterlánc Óvodában. Felújították és leszigetelték a Napocska csoport aljzatbetonját, valamint új padlóburkolatot is kapott a csoportszoba. A Napocska csoport melletti Süni csoport is felfrissülve várja a kicsiket, ott tisztasági festés történt.

Szükség is van a folyamatos felújításra, ugyanis az Eszterlánc Óvoda nem kevesebb, mint 82 kisgyermekkel kezdi meg a 2025-2026-os nevelési tanévet.

 

