Felújított óvodai csoportszobák várják a kicsiket

Nem adatik túl hosszú nyári szünet egy óvodában, ám Fehérvárcsurgó kihasználta a rendelkezésre álló időt. Az Eszterlánc Óvoda épületében jelentős felújítások zajlottak a rövid szünet alatt.

Felújított, frissen festett csoportszobával várják az óvodásokat

Forrás: Önkormányzat

Frissen festett, felújított csoportszobák várják az ovisokat szeptember első hétfőjén az Eszterlánc Óvodában. Felújították és leszigetelték a Napocska csoport aljzatbetonját, valamint új padlóburkolatot is kapott a csoportszoba. A Napocska csoport melletti Süni csoport is felfrissülve várja a kicsiket, ott tisztasági festés történt.

Szükség is van a folyamatos felújításra, ugyanis az Eszterlánc Óvoda nem kevesebb, mint 82 kisgyermekkel kezdi meg a 2025-2026-os nevelési tanévet.