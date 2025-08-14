augusztus 14., csütörtök

Támogatásból újul meg!

1 órája

Felújítják az abai katolikus templom homlokzatát: 25 millió forintos támogatás érkezik

Címkék#Szentháromság templom#Magyar Falu Program#Aba

A beruházás nemcsak az épület megóvását szolgálja, hanem a helyi közösségi és hitélet színvonalát is emeli. A Magyar Falu Program templomfelújítási alprogramjának köszönhetően 25 millió forintos támogatásból újul meg az abai római katolikus Szentháromság templom külső homlokzata.

Bokányi Zsolt
Felújítják az abai katolikus templom homlokzatát: 25 millió forintos támogatás érkezik

Fotó: Facebook

Örömteli fejlemény Abán: a helyi egyház sikeres pályázatának köszönhetően 25 millió forint támogatást nyert a Szentháromság templom homlokzatának felújítására. A beruházás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, és hozzájárul a város egyik legszebb épített örökségének megőrzéséhez.

Fotó: Facebook

A kezdeményezésért köszönet illeti a helyi római katolikus egyházközséget, valamint Varga Gábor országgyűlési képviselőt a támogatásért és közbenjárásért. A fejlesztés újabb lépés a múlt értékeinek méltó továbbörökítése felé, a jövő generációi számára.

