1 órája
Felújítják az abai katolikus templom homlokzatát: 25 millió forintos támogatás érkezik
A beruházás nemcsak az épület megóvását szolgálja, hanem a helyi közösségi és hitélet színvonalát is emeli. A Magyar Falu Program templomfelújítási alprogramjának köszönhetően 25 millió forintos támogatásból újul meg az abai római katolikus Szentháromság templom külső homlokzata.
Fotó: Facebook
Örömteli fejlemény Abán: a helyi egyház sikeres pályázatának köszönhetően 25 millió forint támogatást nyert a Szentháromság templom homlokzatának felújítására. A beruházás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, és hozzájárul a város egyik legszebb épített örökségének megőrzéséhez.
A kezdeményezésért köszönet illeti a helyi római katolikus egyházközséget, valamint Varga Gábor országgyűlési képviselőt a támogatásért és közbenjárásért. A fejlesztés újabb lépés a múlt értékeinek méltó továbbörökítése felé, a jövő generációi számára.