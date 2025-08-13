1 órája
Felügyelet nélkül kóborolt a komondor a sukorói szabadstrandon – rendőrt kellett hívni
Az utóbbi időszakban ismét megszaporodtak a kutyákkal kapcsolatos lakossági bejelentések, a panaszok támadásokról, felügyelet nélküli ebekről, valamint nem megfelelő tartási körülményekről szóltak. Miután írtunk a nemkívánatos jelenségről, egy olvasónk története azonnal megerősítette szándékunkat: bizony beszélni kell a problémáról.
Ha közel a gazda, elvileg nem lehet baj. Máskülönben azonban…?
Forrás: welivetiszato.hu
Épp kedden számoltunk be arról, hogy megszaporodtak Fejér vármegye településein a kutyatámadások, ezért több helyen – mint például Abán – lépéseket tettek a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében. A hírre reagált egy olvasónk, aki éppen cikkünk megjelenése napján élt át a leírtakkal csaknem azonos pillanatokat Sukorónál, aki az ottani szabadstrandon készült fürdeni kedden délután. Amikor azonban másodmagával leparkolt az autójával és nyitotta az ajtót, egy komondor olyan jeleket mutatva indult feléjük, hogy mindketten jobbnak látták visszaülni a járműbe. Jó ideig – a fenyegető, de legalábbis idegen számára kiszámíthatatlan módon viselkedő négylábút látva – el sem tudták hagyni az autót. Az állat gazdájának nyoma sem volt.
Olvasónk nem tudva mit tenni, értesítette a rendőrséget a kialakult helyzetről, majd autójával bosszankodva elhajtott a parkolóból. Egy idő múltán visszatért, de a kutyát ugyanúgy kötelék nélkül, szabadon találta, ám éppen odaért az ideges állat gazdája, miután kikötötte csónakját a parton. Olvasónk számon kérte rajta, miért hagyja felügyelet nélkül a kutyáját, miért nem köti meg egy olyan helyen, ahol gyermekek akár súlyos sérüléseket is szenvedhetnek, ha kutyatámadás áldozatává válnak. Az állat tulajdonosa a szokásos módon védekezett: az ő komondorja még soha senkit nem bántott, ezért ő nem hajlandó megkötni a továbbiakban sem. Még neki állt feljebb, azt állítva, hogy mindenki tudhatná, a komondor milyen békés fajta.
Olvasónk – aki egyébként maga is kutyabarát, egy öreg németjuhász gazdája – nem látta értelmét a további vitának, csak annyit válaszolt, hogy a fajtát annak idején a pásztorok éppen azért tartották, mert hatékonyan őrizte a nyájat, és más ragadozók mellett akár még medvéktől és farkasoktól is könnyedén megvédte a haszonállatokat vagy az adott területet. Mivel a szép szó nem használt, olvasónk ismét felhívta a rendőrséget, majd eljött a strandról: az a nap így fürdés nélkül telt el. Morgott magában, tudva, hogy az állatvédelemre vonatkozó helyi és országos jogszabályok minden állampolgárra vonatkoznak. Ezek betartása nem választható opció, hanem a kutyatartással együtt járó kötelezettség.
Mit ír egy államilag elismert tenyésztő szervezet, a Hungária Komondor Klub honlapja a fajtáról? Egyebek mellett ezt: „…a gulyás nyugodtan bízhatta magát és állatait kutyáira a farkasok és betyárok által fenyegetett vidéken is. Területét kérlelhetetlenül őrzi, nem ismer pardont, sem pedig félelmet. Az ellenőrzése alá tartozó portára semmiféle élőlényt nem enged. Támadása hangtalan és védhetetlen: mint egy gőzmozdony, tarolja le a betolakodót, majd a földre nyomja, és ha mozdul, hatalmas állkapcsának szorításával bírja jobb belátásra. Mindamellett nem ismerünk a komondorról olyan történetet, mely a napjainkban ismétlődő sajnálatos esetekhez hasonló volna, mivel célja nem az ölés, csak a betolakodó harcképtelenné tétele.” Olvasóink belátására bízzuk: vajon egy ilyen, egyrészt valóban nagyon szerethető, másrészt adott esetben gőzmozdonyként viselkedő állatot szabad felügyelet nélkül gyerekek között, egy fürdőhelyen elengedni?