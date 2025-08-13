Felügyelet nélkül kóborolt a komondor a sukorói szabadstrandon – rendőrt kellett hívni

Épp kedden számoltunk be arról, hogy megszaporodtak Fejér vármegye településein a kutyatámadások, ezért több helyen – mint például Abán – lépéseket tettek a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében. A hírre reagált egy olvasónk, aki éppen cikkünk megjelenése napján élt át a leírtakkal csaknem azonos pillanatokat Sukorónál, aki az ottani szabadstrandon készült fürdeni kedden délután. Amikor azonban másodmagával leparkolt az autójával és nyitotta az ajtót, egy komondor olyan jeleket mutatva indult feléjük, hogy mindketten jobbnak látták visszaülni a járműbe. Jó ideig – a fenyegető, de legalábbis idegen számára kiszámíthatatlan módon viselkedő négylábút látva – el sem tudták hagyni az autót. Az állat gazdájának nyoma sem volt.

A komondor nagyon kemény tud lenni, ha az ösztöne azt parancsolja

Forrás: welivetiszato.hu

Olvasónk nem tudva mit tenni, értesítette a rendőrséget a kialakult helyzetről, majd autójával bosszankodva elhajtott a parkolóból. Egy idő múltán visszatért, de a kutyát ugyanúgy kötelék nélkül, szabadon találta, ám éppen odaért az ideges állat gazdája, miután kikötötte csónakját a parton. Olvasónk számon kérte rajta, miért hagyja felügyelet nélkül a kutyáját, miért nem köti meg egy olyan helyen, ahol gyermekek akár súlyos sérüléseket is szenvedhetnek, ha kutyatámadás áldozatává válnak. Az állat tulajdonosa a szokásos módon védekezett: az ő komondorja még soha senkit nem bántott, ezért ő nem hajlandó megkötni a továbbiakban sem. Még neki állt feljebb, azt állítva, hogy mindenki tudhatná, a komondor milyen békés fajta.

Olvasónk – aki egyébként maga is kutyabarát, egy öreg németjuhász gazdája – nem látta értelmét a további vitának, csak annyit válaszolt, hogy a fajtát annak idején a pásztorok éppen azért tartották, mert hatékonyan őrizte a nyájat, és más ragadozók mellett akár még medvéktől és farkasoktól is könnyedén megvédte a haszonállatokat vagy az adott területet. Mivel a szép szó nem használt, olvasónk ismét felhívta a rendőrséget, majd eljött a strandról: az a nap így fürdés nélkül telt el. Morgott magában, tudva, hogy az állatvédelemre vonatkozó helyi és országos jogszabályok minden állampolgárra vonatkoznak. Ezek betartása nem választható opció, hanem a kutyatartással együtt járó kötelezettség.