Miért különösen veszélyes a felhőszakadás?

A felhőszakadás egy rövid idő alatt lezúduló, rendkívül intenzív esőzés, amelyre szinte lehetetlen előre felkészülni. A csapadék mennyisége olyan nagy, hogy a vízelvezető rendszerek nem képesek megbirkózni vele, így villámáradások alakulhatnak ki. Az ilyen helyzetek nemcsak jelentős anyagi károkat okoznak, hanem komoly veszélyt jelentenek az emberekre is.

Miért életveszélyes a felhőszakadás?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Miért életveszélyes a felhőszakadás, és hogyan védekezhetünk ellene?

Az utcákon hirtelen felgyülemlő víz könnyen elsodorhat gyalogosokat és járműveket, a gyors áradás pedig pillanatok alatt csapdába ejtheti azokat, akik nem vonulnak időben biztonságba. A szakértők szerint a klímaváltozás hatására a felhőszakadások gyakorisága a jövőben tovább nőhet, ezért különösen fontos a városi infrastruktúra fejlesztése és a lakosság felkészítése.

A részleteket a köpönyeg.hu eredeti cikkében olvashatod.