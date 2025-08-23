augusztus 23., szombat

Amikor az ég leszakad

1 órája

Miért különösen veszélyes a felhőszakadás?

A tudatosság és a felkészülés életet menthet. A felhőszakadás nemcsak hirtelen jön, hanem komoly veszélyt is hordoz: percek alatt elönti az utcákat, elragadhat autókat és embereket is.

Feol.hu

A felhőszakadás egy rövid idő alatt lezúduló, rendkívül intenzív esőzés, amelyre szinte lehetetlen előre felkészülni. A csapadék mennyisége olyan nagy, hogy a vízelvezető rendszerek nem képesek megbirkózni vele, így villámáradások alakulhatnak ki. Az ilyen helyzetek nemcsak jelentős anyagi károkat okoznak, hanem komoly veszélyt jelentenek az emberekre is.

Miért életveszélyes a felhőszakadás?
Miért életveszélyes a felhőszakadás, és hogyan védekezhetünk ellene?

Az utcákon hirtelen felgyülemlő víz könnyen elsodorhat gyalogosokat és járműveket, a gyors áradás pedig pillanatok alatt csapdába ejtheti azokat, akik nem vonulnak időben biztonságba. A szakértők szerint a klímaváltozás hatására a felhőszakadások gyakorisága a jövőben tovább nőhet, ezért különösen fontos a városi infrastruktúra fejlesztése és a lakosság felkészítése. 

A részleteket a köpönyeg.hu eredeti cikkében olvashatod.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
