Vigyázz harap!

2 órája

Növekszik a kutyatámadások száma, ezért felelős állattartásra figyelmeztet a település jegyzője!

Az utóbbi időszakban megszaporodtak a kutyákkal kapcsolatos lakossági bejelentések Abán: a legtöbb panasz kutyatámadásról, felügyelet nélküli ebekről, valamint nem megfelelő tartási körülményekről szól. A település vezetése ezért fontosnak tartja a felelős kutyatartás szabályaira való figyelemfelhívást.

Bokányi Zsolt
Növekszik a kutyatámadások száma, ezért felelős állattartásra figyelmeztet a település jegyzője!

Fotó: Facebook

A közlemény szerint kiemelten fontos, hogy a gazdák kedvenceiket minden esetben pórázon sétáltassák, különösen közterületen. A felelős kutyatartás alapja, hogy a kutya ne jelentsen veszélyt sem az emberekre, sem más állatokra, és biztonságban legyen a környezetében.

Felelős kutyatartás!
Felelős kutyatartás! Fotó: Illusztráció: Pexels

Miért kulcsfontosságú a felelős kutyatartás? 

  • Csökkenthető a kutyatámadások, balesetek és sérülések esélye.
  • Elkerülhetők a konfliktusok más kutyákkal vagy járókelőkkel.
  • Védelmet nyújt a kutyának a forgalmas utcákkal és egyéb veszélyes helyzetekkel szemben.

A jegyző hangsúlyozza: 

A szabályos, gondoskodó állattartás nem csupán jogi, hanem erkölcsi kötelesség is, hiszen a felelős gazdik példát mutathatnak a közösség többi tagjának is.

A felhívásban szerepel az is, hogy az állatvédelemre vonatkozó helyi és országos jogszabályok minden állampolgárra vonatkoznak. Ezek betartása nem választható opció, hanem a kutyatartással együtt járó kötelezettség. A részletes jegyzői tájékoztató elérhető a település hivatalos honlapján: www.aba.hu A hatóság kéri a lakosság együttműködését, hogy négylábú barátaink és embertársaink egyaránt biztonságban érezhessék magukat otthon és a közterületeken is.

 

