Felejthetetlen élményekkel zárult a Lurkó Élménytábor Fehérvárcsurgón

Egy héten át élvezhették a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület vendégszeretetét azok a fiatalok, akik részt vehettek a szervezet élménytáborában Fehérvárcsurgón. Számos izgalmas programról számolt be Janóné Ildikó, az egyesület és a tábor vezetője: az idei Élménytábor első napján a fiatalok a székesfehérvári Grundfos gyárba látogattak, ahol betekintést nyerhettek a világszerte ismert dán cég működésébe, a gyártási folyamatokba és a munkatársak szakképesítéseibe. A gyerekeket lenyűgözte a gépek nagysága, a tisztaság és a modern technológia. A nap végén születésnapi meglepetéssel is készültek: egyikük a táborban ünnepelte ugyanis 14. születésnapját.

Fotó: Egyesület

A program a következő napokban is változatos volt: az ugrálóköteles sport bemutató mellett palacsintázás, majd a NAV pénzügyőrség munkáját bemutató előadás, sőt az amerikai ultimate frizbi kipróbálása is szerepelt a programban. A táborozók este kertmoziba is eljutottak, ami közülük sokaknak életük első ilyen élménye volt. A rendőrség munkájával szintén megismerkedhettek a fiatalok, a bemutatott eszközök és a rendőrautó kipróbálása kifejezetten nagy sikert aratott. A délutánokat sokszor a művészetnek szentelték: festőművész vezette őket örömfestésben, majd író-olvasó találkozón is részt vehettek, ahol ajándékkönyveket kaptak.

Fotó: Egyesület

A negyedik napon strandolás várta a csapatot Székesfehérváron, a nagy melegben a csúszdák és a sodrófolyosó voltak a legnépszerűbbek. A következő napon hosszú kirándulás, majd sorversenyek színesítették a programot, este pedig mentős bemutatót láthattak a gyerekek. A hét során minden este közös csillaglesés zárta a napot. A beszámoló szerint az utolsó napon önismereti és csapatépítő foglalkozások segítették a búcsút, amely könnyek nélkül nem is sikerült. A gyerekek 12 településről érkeztek, és ahogy a szervező fogalmazott: „egy igazi kis közösség kovácsolódott össze a hét alatt.”