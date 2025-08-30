augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

17°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Épül-szépül

25 perce

Fejlesztések sora valósul meg Sárszentmihályon

Címkék#járdaszakasz#parkolóépítés#rekonstrukció

Parkolóépítés, csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója és járdaszakasz megújítása is szerepel abban a pályázati anyagban, amellyel komoly fejlesztések valósulnak meg Sárszentmihályon. A fejlesztés helyszínei javarészt önkormányzati tulajdonú területeket érintenek.

Munkatársunktól
Fejlesztések sora valósul meg Sárszentmihályon

Fotó: Óber Andrea

A Sárszentmihály Fő út, Kossuth Lajos utca, Hársfa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukció című pályázat Sárszentmihály csapadékvíz hálózatának fejlesztését, a Géza utca vízelvezető árkának rekonstrukcióját és a hozzá, mint főtevékenységhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közút fejlesztését, másrészt a településközponti helyzetű, jelenleg alulhasznosított zöld- és rekreációs felületeinek, közösségi terének környezettudatos, család- és klímabarát kialakítását, fejlesztését, valamint a településközpontban, közvetlenül a zöld felület fejlesztése melletti ingatlanon, összesen 17 db ingyenes parkoló megépítését célozza. 

Elkészült az új járdaszakasz és parkoló a Fő utcán, az önkormányzati épület mögött
Forrás: Óber Andrea

Csapadékvíz-elvezető rendszer és közútfejlesztés

A kiöntő csapadékvizek okozta károk megelőzése és csökkentéseérdekében szükségessé vált a település csapadékvízelvezető-rendszerének fejlesztése. A fejlesztés során a csapadékvíz-elvezető csatornát a mértékadó vízhozamra méretezett, betonburkolatú árokká építik ki. Mindemellett kicserélik a nem megfelelő méretű átereszeket, valamint a külterületi árokszakaszokat is profilozzák a vízszállítóképesség növelése érdekében.

Sor kerül a Fő úton és a Kossuth Lajos utcán található belterületi csapadékvíz-elvezető árkok burkolására is. A burkolandó árkokon a kapubejárókban található nem megfelelő méretű és elhelyezésű átereszeket ki fogják cserélni. A Géza utca burkolata is felújításra szorul, így az is megújul.

 

Zöldfelületek, közösségi terek és ingyenes parkoló

A projekt szerves részét képezi Sárszentmihály zöldítése is. 

A kiserdő jelenleg beépítetlen terület. A projekt keretében rendezik az erdős területet, a kiserdő keleti felében pedig ey kis tisztást alakítanak ki.  A fejlesztés az erdő tisztításával indul. A helyszínen ugyanis túlságosan elszaporodott egy idegenhonos fa, a bálványfa. A sportpályák és intézménykert elhatárolását 6 darab szoliter fa ültetésével és 38 m2 cserjefelület létrehozásával fogják biztosítani. 

A fejlesztés része egy kis tanösvény kialakítása is. A tervek szerint 11 mesepont/információs pont kap majd helyet az ösvény mentén. A pihenés lehetőségét hét darab új pad, valamint fektetett fatörzsek biztosítják majd. A kiserdő keleti felében, bálványfás és kiszáradt fák helyén kialakuló tisztáson ezekből a kitermelt törzsekből „landart” jellegű installációt terveznek, szintén a mese tematika részeként, egyedi látványelemnek, helyben hasznosítva a kitermelt faanyagokat. 

A projekt része a szomszédos területen, burkolt felületű 14 db merőleges és 3 db párhuzamos parkoló kialakítása, mely egy korábbi 2021-ben megépült parkoló fejlesztésének második üteme – olvasható a pályázat anyagában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu