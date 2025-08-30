Fejlesztések sora valósul meg Sárszentmihályon

A Sárszentmihály Fő út, Kossuth Lajos utca, Hársfa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukció című pályázat Sárszentmihály csapadékvíz hálózatának fejlesztését, a Géza utca vízelvezető árkának rekonstrukcióját és a hozzá, mint főtevékenységhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közút fejlesztését, másrészt a településközponti helyzetű, jelenleg alulhasznosított zöld- és rekreációs felületeinek, közösségi terének környezettudatos, család- és klímabarát kialakítását, fejlesztését, valamint a településközpontban, közvetlenül a zöld felület fejlesztése melletti ingatlanon, összesen 17 db ingyenes parkoló megépítését célozza.

Elkészült az új járdaszakasz és parkoló a Fő utcán, az önkormányzati épület mögött

Forrás: Óber Andrea

Csapadékvíz-elvezető rendszer és közútfejlesztés

A kiöntő csapadékvizek okozta károk megelőzése és csökkentéseérdekében szükségessé vált a település csapadékvízelvezető-rendszerének fejlesztése. A fejlesztés során a csapadékvíz-elvezető csatornát a mértékadó vízhozamra méretezett, betonburkolatú árokká építik ki. Mindemellett kicserélik a nem megfelelő méretű átereszeket, valamint a külterületi árokszakaszokat is profilozzák a vízszállítóképesség növelése érdekében.

Sor kerül a Fő úton és a Kossuth Lajos utcán található belterületi csapadékvíz-elvezető árkok burkolására is. A burkolandó árkokon a kapubejárókban található nem megfelelő méretű és elhelyezésű átereszeket ki fogják cserélni. A Géza utca burkolata is felújításra szorul, így az is megújul.

Zöldfelületek, közösségi terek és ingyenes parkoló

A projekt szerves részét képezi Sárszentmihály zöldítése is.

A kiserdő jelenleg beépítetlen terület. A projekt keretében rendezik az erdős területet, a kiserdő keleti felében pedig ey kis tisztást alakítanak ki. A fejlesztés az erdő tisztításával indul. A helyszínen ugyanis túlságosan elszaporodott egy idegenhonos fa, a bálványfa. A sportpályák és intézménykert elhatárolását 6 darab szoliter fa ültetésével és 38 m2 cserjefelület létrehozásával fogják biztosítani.

A fejlesztés része egy kis tanösvény kialakítása is. A tervek szerint 11 mesepont/információs pont kap majd helyet az ösvény mentén. A pihenés lehetőségét hét darab új pad, valamint fektetett fatörzsek biztosítják majd. A kiserdő keleti felében, bálványfás és kiszáradt fák helyén kialakuló tisztáson ezekből a kitermelt törzsekből „landart” jellegű installációt terveznek, szintén a mese tematika részeként, egyedi látványelemnek, helyben hasznosítva a kitermelt faanyagokat.