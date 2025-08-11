3 órája
Kánikula idején kincs az ivóvíz: ezt nem szabad tenni, hogy legyen elég!
Ügyelni kell a tudatos vízhasználatra a kánikula idején, erre figyelmeztet a Fejérvíz.
Közösségi oldalán figyelmezteti a lakosságot a Fejérvíz, hogy tudatosan használják a vizet a rendkívüli hőség ideje alatt.
„A hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a vízfogyasztás is jelentősen megnövekszik. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az ivóvíz minden felhasználónk számára megfelelő mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre. A tartós kánikula idején azonban különösen fontos, hogy a lakosság is részt vegyen az erőforrások felelős használatában. Különösen igaz ez a fokozottan veszélyeztetett térségekre” – áll a bejegyzésben.
A fokozottan veszélyeztetett települések:
- Úrhida
- Polgárdi
- Kőszárhegy
- Szabadbattyán
- Jenő
- Nádasdladány
- Sárkeszi
- Sárszentmihály
- Szabadegyháza
- Káloz
- Sárbogárd-Pusztaegres
- Etyek
- Tordas
- Gyúró
- Martonvásár
- Cece
- Lovasberény
- Ercsi
- Ráckeresztúr
- Kislók
- Aba
Fejérvíz: spóroljunk az ivóvízzel!
A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyire csak lehet, járuljanak hozzá, hogy a legnagyobb melegben mindenki számára legyen elérhető ivóvíz, különösképpen a reggeli és esti csúcsidőkben.
„A medencetöltés, autómosás mellőzésével, a kertlocsolás ésszerű keretek között tartásával, az automata öntözőrendszerek átprogramozásával vagy ideiglenes kikapcsolásával mindannyian tehetünk azért, hogy a nyári napokon is mindenki elegendő ivóvízhez juthasson” – tették hozzá.