Óvjuk az ívóvizet is!

5 órája

Kánikula idején kincs az ivóvíz: ezt nem szabad tenni, hogy legyen elég!

Címkék#vízfogyasztás#Fejérvíz#tájékoztatás

Ügyelni kell a tudatos vízhasználatra a kánikula idején, erre figyelmeztet a Fejérvíz.

Feol.hu

Közösségi oldalán figyelmezteti a lakosságot a Fejérvíz, hogy tudatosan használják a vizet a rendkívüli hőség ideje alatt.

fejérvíz
 Mértékletességre inti a fogyasztókat a Fejérvíz.
Forrás: Shutterstock

„A hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a vízfogyasztás is jelentősen megnövekszik. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az ivóvíz minden felhasználónk számára megfelelő mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre. A tartós kánikula idején azonban különösen fontos, hogy a lakosság is részt vegyen az erőforrások felelős használatában. Különösen igaz ez a fokozottan veszélyeztetett térségekre” – áll a bejegyzésben. 

A fokozottan veszélyeztetett települések:

  • Úrhida
  • Polgárdi
  • Kőszárhegy
  • Szabadbattyán
  • Jenő
  • Nádasdladány
  • Sárkeszi
  • Sárszentmihály
  • Szabadegyháza
  • Káloz
  • Sárbogárd-Pusztaegres
  • Etyek
  • Tordas
  • Gyúró
  • Martonvásár
  • Cece
  • Lovasberény
  • Ercsi
  • Ráckeresztúr
  • Kislók
  • Aba

Fejérvíz: spóroljunk az ivóvízzel!

A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyire csak lehet, járuljanak hozzá, hogy a legnagyobb melegben mindenki számára legyen elérhető ivóvíz, különösképpen a reggeli és esti csúcsidőkben. 

„A medencetöltés, autómosás mellőzésével, a kertlocsolás ésszerű keretek között tartásával, az automata öntözőrendszerek átprogramozásával vagy ideiglenes kikapcsolásával mindannyian tehetünk azért, hogy a nyári napokon is mindenki elegendő ivóvízhez juthasson” – tették hozzá.

 

 

