Kánikula idején kincs az ivóvíz: ezt nem szabad tenni, hogy legyen elég!

Közösségi oldalán figyelmezteti a lakosságot a Fejérvíz, hogy tudatosan használják a vizet a rendkívüli hőség ideje alatt.

Forrás: Shutterstock

„A hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a vízfogyasztás is jelentősen megnövekszik. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az ivóvíz minden felhasználónk számára megfelelő mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre. A tartós kánikula idején azonban különösen fontos, hogy a lakosság is részt vegyen az erőforrások felelős használatában. Különösen igaz ez a fokozottan veszélyeztetett térségekre” – áll a bejegyzésben.

A fokozottan veszélyeztetett települések:

Úrhida

Polgárdi

Kőszárhegy

Szabadbattyán

Jenő

Nádasdladány

Sárkeszi

Sárszentmihály

Szabadegyháza

Káloz

Sárbogárd-Pusztaegres

Etyek

Tordas

Gyúró

Martonvásár

Cece

Lovasberény

Ercsi

Ráckeresztúr

Kislók

Aba

Fejérvíz: spóroljunk az ivóvízzel!

A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyire csak lehet, járuljanak hozzá, hogy a legnagyobb melegben mindenki számára legyen elérhető ivóvíz, különösképpen a reggeli és esti csúcsidőkben.

„A medencetöltés, autómosás mellőzésével, a kertlocsolás ésszerű keretek között tartásával, az automata öntözőrendszerek átprogramozásával vagy ideiglenes kikapcsolásával mindannyian tehetünk azért, hogy a nyári napokon is mindenki elegendő ivóvízhez juthasson” – tették hozzá.