Fejér vármegye emlékei

Turistáktól raboltak

Két hónapon belül a második turistabusz utasait rabolta ki egy ukrán bűnbanda Nyírbogdány határában, a 4-es számú főúton. A rendőrség által csütörtökön nyilvánosságra hozottak szerint a mostani bűncselekmény augusztus 8-án, késő éjjel történt. Ezúttal egy műszaki hiba miatt veszteglő buszt támadtak meg az útonállók, s a társasgépkocsiban maradt nyolc turistától — a többiek stoppal utaztak be a közeli Nyíregyházára — 200 amerikai dollárt és ruhaneműket vettek el erőszakkal. A bűnözők nevét még az első bűncselekményük elkövetése után néhány nappal kiderítette a rendőrség, sőt az ukrán hatóságoktól a fényképüket is megkapta. Akkor—június 16-án — egyébként a rablók megállásra kényszerítettek egy turistabuszt Nyírbogdánynál, majd a 33 orosz és ukrán utastól elvettek százezer dollár értékű készpénzt, továbbá arany ékszereket és útleveleket. Három utast bántalmaztak, akik közül az egyik súlyos sérülést szenvedett.

Városképek, régi metszetek, kuruckori vallásos énekek

Nem igazán jellemző, hogy ezen a nyáron elkényesztették volna új kiállításokkal a múzeumbarátokat. Az okok ismeretesek, a közművelődési intézmények mai helyzete enyhén szólva nem kedvez a bemutatók rendezésének. Éppen ezért üdvözölhetjük örömmel a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében azt a kiállítást, amely a múzeum értékes gyűjteményének legszebb darabjait mutatja be. A Négy évszázad városképei — Székesfehérvár XVI-XIX. századi metszeteken — című összeállítás érdekessége, hogy a város első ismert ábrázolása olyan fametszet sorozatból ismert, melyet a XVI. század elején a Dürer köréhez tartozó kiváló mester, Hans Springinkle készített. A későbbi ábrázolások is vizuális tanúi Székesfehérvár négyévszázados történetének.

Egyéves az Ikarus sínbusza

Az Ikarus saját kockázatára — a közlekedési tárca akkori államtitkár-helyettesének támogatásával — tett alkalmassá még a múlt év elején egy 260-as típusú, városi közlekedésre gyártott autóbuszt arra, hogy sínen közlekedjék — szögezi le a MÁV Rt. tájékoztatási irodájának lapunkhoz eljuttatott közleménye. (Az átalakítást egyébként úgy oldották meg, hogy a kormányt kimerevítették, a gépjármű keréktárcsájára pedig vasúti abroncsot szereltek.) A sínbusz — közlekedésbiztonsági okokból — nem kapott hatósági engedélyt, így tavaly augusztusban a kísérleti bemutatón egyszeri alkalomra megadott futási engedéllyel mutatták be Székesfehérvár és Pusztaszabolcs között — emlékeztet a közlemény. A MÁV szakemberei szerint a sínbusz nem alkalmazható a mellékvonalakon sem, mert nem kellően erős az alváza, egy irányba tud csak teljes sebességgel közlekedni, s vezetőállása is egy van csupán.







