augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

1 órája

Fejér megyei szakembereket is kitüntettek az államalapítás ünnepén

Címkék#Fejér megye#Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont MTA#Életfa Emlékplakett#építészet

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe a magyarság megmaradásának jelképe – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Szent István-napi kitüntetési ünnepségen, amelyet hétfőn a Pesti Vigadóban tartottak.

Feol.hu
Fejér megyei szakembereket is kitüntettek az államalapítás ünnepén

Forrás: kormany.hu

A miniszter emlékeztetett: augusztus 20-án egyszerre tisztelgünk a keresztény magyar állam megalapítása előtt, ünnepeljük nemzeti összetartozásunkat és hálát adunk a mindennapi kenyérért.

A rendezvényen számos szakember részesült állami és szakmai elismerésben – köztük többen Fejér megyéből:

Dr. Solymosi Péter Jenő, a Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont MTA doktora, az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát vehette át a növényvédelem és herbológiai kutatások terén végzett kiemelkedő munkájáért.

Dr. Berzy Tamás, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont vetőmag csoportvezetője, a Fleischmann Rudolf Díj kitüntetettje lett a több mint négy évtizede zajló martonvásári kukoricanemesítési programban végzett elhivatott munkájáért.

Emellett a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta Csépe Barnabás építészmérnök, aki a Sukorón megvalósult Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia felépítését segítette egyedi mérnöki megoldásaival és projektvezetői szakértelmével.

Az ünnepség így nemcsak a nemzet egységére, hanem a hazai agrárkutatás, építészet és sportfejlesztés Fejér megyei kiválóságaira is ráirányította a figyelmet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu