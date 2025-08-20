1 órája
Fejér megyei szakembereket is kitüntettek az államalapítás ünnepén
Az államalapítás és az új kenyér ünnepe a magyarság megmaradásának jelképe – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Szent István-napi kitüntetési ünnepségen, amelyet hétfőn a Pesti Vigadóban tartottak.
Forrás: kormany.hu
A miniszter emlékeztetett: augusztus 20-án egyszerre tisztelgünk a keresztény magyar állam megalapítása előtt, ünnepeljük nemzeti összetartozásunkat és hálát adunk a mindennapi kenyérért.
A rendezvényen számos szakember részesült állami és szakmai elismerésben – köztük többen Fejér megyéből:
Dr. Solymosi Péter Jenő, a Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont MTA doktora, az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát vehette át a növényvédelem és herbológiai kutatások terén végzett kiemelkedő munkájáért.
Dr. Berzy Tamás, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont vetőmag csoportvezetője, a Fleischmann Rudolf Díj kitüntetettje lett a több mint négy évtizede zajló martonvásári kukoricanemesítési programban végzett elhivatott munkájáért.
Emellett a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta Csépe Barnabás építészmérnök, aki a Sukorón megvalósult Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia felépítését segítette egyedi mérnöki megoldásaival és projektvezetői szakértelmével.
Az ünnepség így nemcsak a nemzet egységére, hanem a hazai agrárkutatás, építészet és sportfejlesztés Fejér megyei kiválóságaira is ráirányította a figyelmet.