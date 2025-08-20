Fejér megyei szakembereket is kitüntettek az államalapítás ünnepén

A miniszter emlékeztetett: augusztus 20-án egyszerre tisztelgünk a keresztény magyar állam megalapítása előtt, ünnepeljük nemzeti összetartozásunkat és hálát adunk a mindennapi kenyérért.

A rendezvényen számos szakember részesült állami és szakmai elismerésben – köztük többen Fejér megyéből:

Dr. Solymosi Péter Jenő, a Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont MTA doktora, az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát vehette át a növényvédelem és herbológiai kutatások terén végzett kiemelkedő munkájáért.

Dr. Berzy Tamás, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont vetőmag csoportvezetője, a Fleischmann Rudolf Díj kitüntetettje lett a több mint négy évtizede zajló martonvásári kukoricanemesítési programban végzett elhivatott munkájáért.

Emellett a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta Csépe Barnabás építészmérnök, aki a Sukorón megvalósult Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia felépítését segítette egyedi mérnöki megoldásaival és projektvezetői szakértelmével.

Az ünnepség így nemcsak a nemzet egységére, hanem a hazai agrárkutatás, építészet és sportfejlesztés Fejér megyei kiválóságaira is ráirányította a figyelmet.