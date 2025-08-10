augusztus 10., vasárnap

A Balatonon repültek a Fehér Sárkányok

A hagyományos Balaton-átúszást megelőző napon sárkányhajó versenyt rendezett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amelyen Székesfehérvárról két csapat is nevezett.

Tóth Sándor

A tavalyi sikeres kezdeményezés után ismét megtartották Balatonfüreden a II. Országos Rendőr Amatőr Sárkányhajó Fesztivált augusztus 8-án. A napfénytől csillogó tavon 32 csapat mérte össze evezős tudását, mintegy 600 résztvevővel. Fehérvárról, ahol a csónakázó tavon már nagy hagyománya van a sárkányhajós versenyeknek, két rendőrcsapat is nevezett, az egyik a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságról, a másik pedig a Székesfehérvári Rendőrkapitányságról.  

Fehérvári Sárkányok
A Tagore sétány melletti vízi versenypályán jó helyezést értek el a Fehérvári Sárkányok
Forrás: Veszprém VMRFK 

Az ország minden részéből érkező csapatok között nem csak az egyenruhás testületek – rendőrség, honvédség – csapatai szálltak vízre, a teljesen nyitott versenyben civilek is részt vehettek, és két divízióban indulhattak, kezdőként és haladóként. A meghívásos rendőrségi sárkányhajó kupán Fehér Sárkányok néven indultak a Fejér vármegyei, míg Fehérvári Vizi Huszárok néven a városi rendőrség versenyzői. Bár a szoros küzdelemben nem sikerült dobogós helyre beevezniük, a 32 csapat versenyében így is helytálltak. 

Fehérvári Sárkányok és Vizi Huszárok

A Fehérvári Vizi Huszárok egy másodperces előnnyel megelőzve kollégáikat a hatodik, míg a Fehér Sárkányok a hetedik helyen végeztek. Így az augusztusi balatoni sportélményen kívül elismerő oklevéllel és a díjakkal járó, a sárkányhajósportot reprezentáló könyvajándékkal térhettek haza.

 

